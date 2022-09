Vuit restaurants catalans entre els més bonics del món

The Egg Lab, situat al Carrer de la Sepúlveda, 80

Casa Moritz, localitzat a la Rambla Catalunya, 79

Interior del local de Casa Moritz Foto: Casa Moritz

Lucciano's, situat al Gran Via de les Corts Catalanes, 601

Interior de l'establiment Lucciano's, a Barcelona Foto: Instagram



Gebre, localitzat a l'Avinguda de Rius i Taulet, 1-3

Interior de l'establiment Gebre Foto: InterContinental

Crep Nova, situat al cerrer de Muntaner, 244

Local Crep Nova Foto: Instagram

Le Grand Cafe Rouge, localitzat a la Rambla de Prim, 6

Interior del local Le Grand Cafe Rouge Foto: Instagram

Juno House, situat al carrer d'Aribau, 226

Interior de Juno House Club Foto: Juno House Club

Mariposa Negra, localitzat a la plaça de les Olles, 4

Interior de l'establiment Mariposa Negra, fet amb materials reciclats Foto: Instagram

Barcelona suma un premi "gastronòmic" més a la prestatgeria de reconeixements. Aquesta vegada es tracta dels, uns guardons internacionals que reparteix la institució en funció del disseny i la decoració dels locals. Creativitat, funcionalitat, originalitat... El certamen busca oferir una guia que combini qualitat gastronòmica amb l'excepcionalitat dels seus dissenys.Els establiments premiats, que se situen tots a, són vuit. A continuació, us detallem quins són els restaurants i bars catalans que s'han inclòs dins del prestigiós rànquing.Es tracta d'un local de tipus, que ofereix menú durant tot el dia. D'estil, combina tonalitats crema i terra amb punts de llum càlida. Els plats oscil·len entre els, depenent de l'elecció, i també té servei a domicili. És perfecte per fer el típic berenar-sopar.Pertanyent a la coneguda marca de cervesa, es tracta d'un establiment d'estilque posa, gastronòmicament i arquitectònicament, la cervesa al centre. Destaca l'estructura grisa i els barrils de la beguda amarga i espumosa. Pel que fa a la gastronomia, serveixen plats mediterranis. El director culinari, el xef, té una estrella Michelin, així que la qualitat es dona per suposada. Els preus de la carta es troben entre elsQuin millor postre que un gelat? La millor gelateria d'ha obert enguany un local a la capital catalana. I ho ha fet per la porta gran, donat que en el seu primer any ja ha rebut diversos guardons que fan referència a laAra la decoració també ha estat aclamada: les tonalitats blanques, d'estil futurista, i les llums de neó són les principals protagonistes. Tenen opcions veganes i ofereixen servei per a emportar.L'elegància europea arriba a la capital catalana de la mà del Gebre, un bar especialitzat en. És un dels establiments de l'hotel InterContinental Barcelona, que també compta amb diversos restaurants i spas. La decoració traspua, gràcies als seients embuatats. Els còctels de la carta tenen un preu de. En cas de voler tastar l'oferta gastronòmica, pot acudir-se als restaurants Arrel i Quirat, que també pertanyen a la cadena.Crep Nova és un establiment amb trajectòria dins la capital catalana, ja que roman obert des de 1982. Entre les plantes que pengen del sostre, els llums circulars i el mobiliari, els consumidors poden tastar una de les seves pizzes i tancar l'àpat amb una crep. També serveixen altres entrants, com búfala, croquetes o patates braves. Els preus van des dels 7 euros -per les postres- fins als 16, segons l'opció escollida.Elés el que més ressalta de l'ornamentació de Le Grand Cafe Rouge, que ho combina amb tonalitats fosques i modernes llums que pengen del sostre. El local ofereix principalment, tot i que hi ha plats més mediterranis, com el gaspatxo.És un dels establiments més especials de la llista, perquè no es tracta d'un restaurant a l'ús. Juno House és unque les ajuda a compaginar la vida laboral i la personal. Entre els serveis de l'organització, es troba el, a càrrec de la xefi que només és accessible per les sòcies del club. Els pilars d'aquesta oferta gastronòmica són els aliments saludables, locals i ecològics. L'estilde l'arquitectura fa que entri en aquesta llista.Tanca la llista la Mariposa Negra, un bar especialitzat en. El local té una decoracióamb un toc punk. A banda d'elaborar ells mateixos les receptes de les begudes, són el primer bar que dibuixa digitalment els gots i els imprimeix en 3D per després. Una experiència única idònia per dur a terme amb els amics o la parella.

