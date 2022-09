UGT es despenja de l'acord per obrir les botigues de Barcelona els festius: «Hem fallat»

Denúncies que acabaran als jutjats

UGT es depenjarà oficialment de l'acord que ha permès que els últims mesos les zones de més pressió comercial de Barcelona hagin pogut obrir les botigues els diumenges i festius, ha avançat betevé i ha confirmat. Aquesta iniciativa, que es va signar de manera conjunta per sindicats, govern municipal i patronals, ha acabat suposant una constant de denúncies per incompliments de les condicions establertes. "treballar els dies d'ampliació de l'horari, que és el que nosaltres vam signar", apunta, el secretari general de la Federació de Comerç d'que ha seguit de prop l'evolució del compliment de l'acord. Això es considera una línia vermella que fa que ja no puguin donar més suport a aquest pacte que preveia repetir-se més endavant.El mateix representant sindical lamenta haver donat suport a aquesta prova pilot., ha reblat, en conversa amb aquest diari. Aquesta tarda hi ha una nova reunió de seguiment sobre el tema a l'Ajuntament de Barcelona i és en aquest context que UGT pensava comunicar que es deslligava de l'acord que fins ara havia comptat amb el seu vistiplau.El pacte que ha permès que s'obrissin les botigues de les principals zones comercials de Barcelona entreva néixer des del primer moment amb denúncies d'incompliment. Treballadores de grans marques comercials exposaven que la voluntarietat no s'aplicava a la pràctica i que això els comportava maldecaps pel que fa a la conciliació laboral. Una de les treballadores que es queixava d'aquesta realitat era Eva Marín, empleada de Zara Inditex i impulsora de la plataforma Stop diumenges i festius: "Jo soc mare, tinc una nena iNo és voluntari, i jo vull fer vida familiar, però això no serà possible perquè seré treballant", deia ja al maig.El portaveu d'UGT subratlla que aquesta situació s'ha multiplicat al llarg dels mesos i ha acabat comportant que gairebé la meitat de companyies s'hagin saltat les normes que marcava el pacte. "Marques com Uniqlo, Zara, Caprabo, Fnac, Adidas, Footlocker... Totes l'han incomplert. I qui digui que no, menteix", apunta López. El representant sindical detalla que aquestes situacions s'han fet arribar a Inspecció de Treball i que els inspectors els van donar la raó. Davant d'això, ara anuncien queEn tots els casos d'incompliments detectats es va intentar negociar amb les empreses, i algunes d'elles s'hi van avenir. Tanmateix, no es va acabar arribant a cap acord que apaivagués les queixes del sindicat. "La seva interpretació de l'acord xocava de ple amb els principis pel qual vam signar l'acord", ha insistit el portaveu.Una de les pràctiques més assenyalades pel sindicat i la plataforma de treballadores afectades, que ha protagonitzat diverses mobilitzacions, ha estat. Aquesta fórmula dona llibertat a les empreses per fer els horaris segons la seva organització i, segons UGT, forçar les treballadores a assistir al lloc de feina en diumenges o festius.Per la seva banda, fonts desubratllen que no tenen constància de la postura definitiva d'UGT i recorden que aquest dimecres hi ha una reunió per valorar l'evolució de l'acord. En funció del que surti d'aquesta reunió, es posicionaran.

