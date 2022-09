Política, controvèrsia i nits picants: així serà la nova temporada de 8TV

Noves cares, nous formats i una ferma aposta per la política. Així serà la, que ha engegat motors aquesta setmana. Amb un pressupost de 10 milions d'euros i sota el lema "El 8 està de moda", l'equip de la cadena privada de Catalunya, capitanejat perha donat la benvinguda al nou any televisiu amb un programa especial emès en directe.La política és una de les protagonistes de la temporada. L'exdirector de TV3,presentarà un dels programes estrella de la cadena privada, El pentàgon. En la presentació ha posat de manifest la seva alegria per sumar-se a l'equip de 8TV. "", ha bromejat. No obstant això, s'ha posat seriós per explicar que El Pentàgon portarà realitats dures i complexes als espectadors.L'exdirector de TV3 ha aclarit la polèmica sobre la cadena públic, que ha prioritzat reforçar els espais d'entreteniment per sobre de la política. ", però jo penso que en horaris d'entreteniment es pot fer política. No volem ser competència de TV3, volem trobar el nostre espai i ser competència de tothom", ha dictaminat Sanchis.Vicent Sanchis comptarà amb la col·laboració de la tertulianaque encara no té definida una funció dins del format, i l'exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, entre altres. La política s'ha fet encara més espai a 8TV amb el fitxatge dei La Fàbrica, un programa d'entrevistes que ja s'emetia per YouTube i que enguany farà una versió extensa per a la cadena privada.Una altra de les novetats és l'estrena de El Fax de 8TV -una clara referència a la retirada de FAQS: preguntes freqüents de TV3, que va posar punt final a la seva trajectòria a la cadena pública tot i les bones xifres d'audiència. Aquest el presentaran"No podíem deixar Catalunya sense el FAQS", ha sentenciat Cortiles. Així i tot, hi haurà diferències entre els dos formats. " El FAQS generava polèmica per sí sol.Volem que siguin ells mateixos", ha explicat Pujol."En un context en què tothom dubta sobre la manipulació de la premsa, nosaltres oferim un format lliure, on l'espectador hi participa sense censures", ha destacat unque, juntament ambpresenta OpinaCat, programa de debat sobre política i societat.Entre la dinàmica política, que ocupahi ha reservat un espai per a l'entreteniment. Renova El Circ, el late show presentat peri que incorpora una nova membra a la plantilla: Cristina Porta, la periodista de Mediaset. Blanco ha explicat que enguany estrenen plató. "Volem fer un pas endavant perquè", ha destacat. Ha avançat en primícia que El Circ oferirà un consultori de cites pels espectadors, amb un to diferent. "Només podran participar si venen nus", ha explicat. Una estratègia arriscada que vol dirigir-se al jovent.ha protagonitzat un rentat de cara de l'anteriorment anomenat Sexual Revolution, ara sota el nom Ares Revolution a causa de les censures que ha patit el format per part d'Instagram a per incloure un derivat de la paraula "sexe" en l'usuari. Ambl'equip sortirà al carrer per apropar l'essència del programa i trencar el tabú del sexe. "Pretenem complir les fantasies sexuals dels espectadors", ha destacat Teixidó. Ha puntualitzat que enguanyfet que és "un gust".L'esport també s'ha colat en l'oferta de la cadena amb una aposta important peri el seu Senabre contraataca, que repassarà l'actualitat esportiva sota una prisma d'humor i "políticament incorrecte". Això, gairebé sempre al voltant d'un actor principal: el Futbol Club Barcelona., exdirector de Catalunya Ràdio, ha tancat la presentació anunciant la creació d'un mitjà "per a la gent", Principal. Aquestes són les novetats que conformen la segona temporada de 8TV, la primera de la mà de l'exdirectiu, que va adquirir per 800.000 euros la cadena al Grup Godó l'any passat. "Tenim els millors treballant dia a dia", s'ha enorgullit Pedrazzoli, que ha fet una aparició especial en el programa. "És una prova de l'aposta que ha fet la cadena després de la baixada d'audiència dels anys anteriors", ha destacat.En la nova trajectòria, destaca commentre que la pública s'ha distanciat de l'àmbit polític i ha apostat per incrementar els formats d'entreteniment, la privada ha acollit sota la seva ala Pilar Rahola, Gabriel Rufián o Vicent Sanchis, entre altres personalitats del sector.

