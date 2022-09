Complot al poder judicial per bloquejar la renovació del Constitucional

La renovació delsemblava encaminada, però podria no ser fàcil. Vuit vocals conservadors del(CGPJ) s'han atrinxerat per evitar que l'esculli els dos magistrats de l'alt tribunal espanyol que li corresponen segons la llei, segons han avançat diversos mitjans. Els membres del CGPJ es reuniran aquest dijous per abordar el nomenament d'aquest dos magistrats, que s'han de sumar als altres dos jutges que escollirà el govern espanyol i que hauria de desembocar en un canvi de majories al TC.Aquest complot de diversos vocals suposa un desafiament a, president del CGPJ i també del sector conservador, que fa uns dies va rebutjar que l'organisme desobeís la llei del govern espanyol que retorna al CGPJ la competència per designar membres del TC. De tota manera, és conegut que aquesta nova llei no agrada a l'òrgan de govern dels jutges, que considera que es contradiu amb la norma que estableix que la institució no pot nomenar membres de la judicatura fins que no renovi el seu mandat.Sense el suport dels vuit vocals no es podrien fer els nomenaments aquesta setmana, perquè calendel ple del CGPJ. El bloqueig suposa redoblar la tensió entre el poder judicial i el govern espanyol, amb mala relació des de fa anys, especialment des de l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons ha explicat eldiario.es, els vocals que volemn bloquejar la renovació del TC són José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán i Juan Martínez Moya.El CGPJ fa quatre anys que té eli en això se centrarà el discurs de Lesmes en l'obertura de l'any judicial aquest migdia al Tribunal Suprem. La interinitat d'aquest organisme, peça clau en l'arquitectura constitucional de l'Estat i a l'hora de nomenar els jutges dels principals tribunals, s'explica pel bloqueig del PP a qualsevol pacte amb el, que implicaria perdre la majoria conservadora a l'òrgan de govern dels jutges. Res no fa pensar que el CGPJ s'hagi de renovar de manera imminent.

