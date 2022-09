Guia | Tots els detalls de la manifestació per la Diada

Quin és l'objectiu de la Diada?

On es farà?

Quina és la meva "zona de concentració"?

Les zones de concentració per a l'inici de la manifestació de la Diada Foto: ANC

Quin és l'horari?

Un any més, i ja fa una dècada, latornarà a estar protagonitzada per lade l'. Aquest cop un dels sentits de la manifestació pretén denunciar la "inacció" dels partits en el camí cap a la independència, fet pel qual ni el president de la Generalitat Pere Aragonès ni els consellers d'ERC hi participaran. El màxim dirigent del país ha justificat la seva absència perquè no considera "coherent" ser-hi present si la marxa pretén confrontar l'acció dels partits i les institucions.Aragonès ha demanat a l'entitat presidida per redirigir la "pressió" cap a l'Estat : "La Diada és plural i diversa, també des de l'independentisme. La població ha de mobilitzar-se". "Participaré en actes que crec que tenen aquest caràcter inclusiu, que donen la benvinguda a qui no està 100% d'acord amb tu", ha assenyalat el dirigent d'ERC, que sí que assistirà a l'acte d' com va avançar aquest dilluns NacióDigital . Els consellers desí que seran a la manifestació de l'ANC, en un nou episodi del pols entre els partits de Govern Elde l'ANC per aquesta Diada demana preparar un nouper la independència sense els partits independentistes davant l'evidència que "no s'hi sumen". "Haurem de trobar nous camins", predica el manifest. De fet, assegura que les forces sobiranistes "s'han acomodat" a les institucions des de la victòria a les eleccions del desembre del 2017, després de lai l'aplicació de l'. "Van sotmetre's a les ordres de la justícia espanyola de no investir el guanyador a les urnes per evitar d'anar a la presó", escriuen, en referència a la no-investidura deIgualment, es refereix al fet que, després d'obtenir elen les últimes eleccions, els partits "han deixat de costat" el conflicte amb l'Estat mentre segueix la repressió contra el moviment i també contra el català i l'escola catalana. Per tot això, el manifest reivindica que "només el poble farà efectiva la" i posa data al nou embat: "des d'ara i fins a les pròximes eleccions al, a tot estirar el 2025".Per aconseguir-ho, l'entitat presidida per Feliu demana corregir els "" de l'octubre del 2017, sent el més greu de tots, segons detallen, "considerar Espanya un estat democràtic amb el qual es poden negociar elsde Catalunya". Després de reivindicar la lluita i la victòria de l'de fa cinc anys, l'ANC també es compromet a crear les "condicions socials i polítiques" per aquest nou embat. Una de les mesures consisteix a impulsar una llista cívica formada per "persones disposades a aplicar elde l'1-O".La manifestació de l'ANC serà a Barcelona amb una marxa en moviment que anirà de l'avinguda Paral·lel, passarà pel Moll de la Fusta i el passeig d’Isabel II i acabarà a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, davant de l'Estació de França, on hi haurà l'escenari. Les actriusseran les encarregades de conduir l’acte i presentar els parlaments, que obrirà el vicepresident de l’ANC,, seguit del president de l’AMI,, i el president d’Òmnium,. La presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, serà l’encarregada de tancar l’acte, que acabarà amb una actuació musical de, seguida d'Aquest any, com el passat, no hi ha. L'ANC considera que s'ha entrat en una nova etapa i que les manifestacions amb alguna acció concreta ja han quedat enrere, per això opten per un retorn als orígens amb una manifestació clàssica, en moviment. Ara han organitzat unes "" a l'inici de la marxa. Són els punts on la gent que participi de la manifestació haurà d'anar abans de començar i s'han distribuït en funció del barri i la comarca. Les podeu consultar a continuació:L'organització recomana que elsque arribaran d'arreu del país estiguin aparcats a tot estirar a les quatre de la tarda. La ciutadania està convocada a les 16.30 hores a les zones de concentració de l'avinguda Paral·lel. Com és tradició, la manifestació començarà a les, que començarà a caminar en direcció a l'Estació de França. Les parades de metro més properes a l'inici de la marxa són la dei la de. A la primera hi arriben la líniai a la segona només l'L3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor