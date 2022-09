Ayuso és investida presidenta de Tabàrnia en una cerimònia «lúdica» a Madrid

ja té presidenta:. Així ho ha determinat l'Assemblea Nacional del territori fictici impulsat per l'espanyolisme d'ultradreta que ocuparia el litoral central de Catalunya. L'exportaveu de Ciutadans,, n'és membre. El nomenament ha tingut lloc en una cerimònia celebrada a Madrid, que Ayuso ha titllat de "".A més, també s'han designat alguns dels ambaixadors més il·lustres de Tabàrnia: el torer, el locutor, l'actriui el cantant. "", es podia llegir en un dels pamflets que s'han repartit. Tanmateix, també s'ha proposat crear un carnet d'"Heroi de Tabàrnia", amb un preu simbòlic de 60 euros.La presidenta de la Comunitat de Madrid ha aprofitat l'acte per atacar l'independentisme i abraçar "els 55.000 catalans que viuen a Madrid"; els "". En aquest sentit, Ayuso ha tret pit per les "" que comparteix amb els tabarnesos, com "voler la convivència, ser alegres i".De manera seriosa o no, Isabel Díaz Ayuso ha fet acte de presència i ha, com a mínim, banalitzat l'existència d'un corrent ideològic de dubtosa cabuda en un estat democràtic. Fins i tot, ha fet un petó a la seva bandera, sota l'atenta mirada del director de l'oficina de l'Espanyol de Madrid,; i de l'expresident del PP a Catalunya,. A hores d'ara, cap altre membre dels'ha pronunciat sobre aquest fet.

