L'any 2022 ha estat sec a gairebé tot Catalunya

Tot i les pluges que han sacsejat Catalunya durant la darrera setmana, enguany l'any pluviomètric 2021-22a més del 80% del territori. L', les zones que més han patit la mancança d'aigua, han recollit poc més del 50% del que suposa la mitjana climàtica. En un segon esglaó,-és a dir, les àrees nord-est-, han quedat per sota del 70%.No obstant això, hi ha zones en què la quantitat de pluja pot considerar-se "normal". És el cas de la. En l'altra cara de la moneda, hi ha hagut un any plujós a les àrees delEntre el setembre de l'any passat i aquest agost el dèficit de precipitació ha afectat gairebé tot el territori, especialment alEn general, les precipitacions han quedat per. Hi ha excepcions, com els, on han superat els 1.000 mm.Si es fa una comparació de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, els índexs determinen que, en el context dels anys precedents,. De les dues sèries climàtiques, l'el posiciona com el setè de més mancança d'aigua. D'altra banda, prenent com a referència els 662,9 mm, l'el situa com el vintè any més plujós dels 115 que té la sèrie.Fent un repàs general, la tardor i l'hivern van ser secs, encara que va haver-hi precipitacions abundants en les. La ratxa de mancances va trencar-se a la, amb episodis de pluja abundants al sud.han determinat el balanç definitiu de l'any pluviomètric.

