Macron descarta definitivament el Midcat

ha sentenciat de mort el projecte. El president francès ha assegurat que el seu país activarà les connexions energètiques "que tinguin sentit", però no creu que aquest sigui el cas ja que les actuals estani, per tant, no considera necessari el gasoducte per transportar gas algerià a través de Catalunya a la resta d'Europa.Aquestes declaracions de Macron són el cop definitiu asi bé la setmana passada el ministre d'Economia va mostrar-se obert a estudiar-lo davant la insistència de Pedro Sánchez i Olaf Scholz. Des del febrer, ha subratllat Macron, els gasoductes actuals s'estan utilitzant ali a l'agost França ha exportat gas a Espanya i no al contrari.La nova negativa francesa arriba amb la crisi energètica agreujada per la decisió dede mantenir interromput el subministrament de gas a través del gasoductefins que la Unió Europea no aixequi les sancions contra Moscou. Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu del Kremlin,en una compareixença recollida per l'agència de notícies russa Interfax.De fet, Moscou ha culpat Occident delargumentant que les sancions imposades per la UE han dificultat l'arribada de materials essencials per a les tasques de manteniment. Les declaracions de Peskov arriben dos dies després que la companyia russatallés definitivament el subministrament adduint una fuga d'oli, un argument que Siemens –l'encarregada de les tasques de reparació- ha rebutjat.

