ERC acusa l’ANC de «dividir l’independentisme» i la convida a rectificar la convocatòria de la Diada

Infiltració al moviment independentista

Quan falten sis dies perdiu amb la boca petita que anirà a la manifestació de l'. De moment, només està confirmada la presència de l'expresidenta del Parlament, i la resta de noms de les files republicanes es decidiran segons l'enfocament de la manifestació. Per ERC, l'ANC hauria de replantejar-se la convocatòria per fer-la "més inclusiva" i transversal. Així ho ha verbalitzat la portaveu dels republicans,, després que el divendres el president de la Generalitat, anunciés que no assistirà a la manifestació de l'ANC perquè no comparteix el seu enfocament. Aquesta decisió va aflorar fortes crítiques contra el cap de l'executiu, fins i tot de l'entitat independentista presidida per Dolors Feliu, que va insinuar que Aragonès no està implicat amb el moviment independentista."No ajuda en res, no contribueix en res per a la construcció de la república catalana que alguns dels que es declaren independentistes critiquin altres independentistes o neguin que altres independentistes no són independentistes", ha proclamat Vilalta en roda de premsa des del carrer Calàbria, on ha criticat a l'ANC dei li ha reclamat que la convocatòria sigui el "màxim inclusiva i oberta possible", un canvi d'enfocament que considera queSi hi hagués aquest replantejament, podria ser que el president de la Generalitat canviés de parer? No hi ha resposta entre els d'a aquesta pregunta, i el que demanen es deixar que corrin els dies per veure si l'entitat independentista fa un canvi de plantejament. "Malauradament enguany l'ANC ha renunciat a la transversalitat, ha optat per excloure, a fer petit el moviment independentista.", ha insistit la portaveu, que considera que la convocatòria és contra el Govern i els partits i que això desmotiva i treu la il·lusió a la gent, una posició molt contrària a la de Junts per Catalunya, que ha marcat perfil propi i ha mostrat el seu suport sense fissures a la manifestació de l'ANC, obrint així l'enèsima discrepància entre ambdós partits.Precisament, sobre les divergències dels partits de l'executiu n'ha parlat Vilalta una vegada més, assegurant que les tensions que esquitxen l'executiu neixen dedel partit de Laura Borràs i Jordi Turull. Per això, ha demanat que les dinàmiques internes no afectin l'estabilitat del Govern., ha expressat la portaveu, que ha assegurat que és una posició que no entenen ni comparteixen. Serà el debat de política general el test d'estrès que ambdós partits hauran de superar i analitzar per després calcular el futur de l'executiu. ERC assegura que s'arremangarà per "treballar i millorar cada dia", però insisteix que Junts no ha de "jugar" a fer de Govern i oposició: "És profundament irresponsable", ha insistit Vilalta.Vilalta ha fet la roda de premsa habitual dels dilluns acompanyada de la portaveu del Jovent Republicà, Kènia Domènech, líder d'una de les organitzacions amenaçades per les infiltracions de l'estat. Domènech ha comparegut després que s'hagi fet públic un informe del Ministeri de l'Interior que justifica i vincula amb la violència les. "L'estat demostra la por que té davant l'organització del jovent independentista", ha criticat Domènech, que ha assegurat que davant aquesta nova ofensiva, seguiran fermament compromeses amb la mobilització.Vilalta ha explicat que faran arribar el seuper aquest informe, però no ha aclarit si aquest nou escàndol pot condicionar possibles negociacions futures com podrien ser els pressupostos., ha declarat Vilalta, que no ha volgut avançar escenaris on es pugui donar el cas que el govern espanyol no rectifiqui: "Hi ha de ser la rectificació, no contemplem que no n'hi hagi".A més, ha aprofitat per dirigir l'atenció contra els màxims representants del PSOE a Catalunya,: "El PSC creu que som uns terroristes? De veritat ho creu?", ha expressat Vilalta, que ha considerat que els socialistes catalans també haurien de demanar una rectificació a l'executiu de Pedro Sánchez per justificar les infiltracions. En concret, Interior ha vinculat la infiltració directament amb les pràctiques habituals en la prevenció del terrorisme sobre la base de, segons el Ministeri, suposades accions i estratègies violentes de l'independentisme.

