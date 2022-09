Xile tomba amb una àmplia majoria la nova Constitució que defensava Boric

Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todas y todos. Para allá vamos. Que viva la democracia y que viva Chile! pic.twitter.com/f5rQv2G5mJ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 5, 2022

tomba amb una àmplia majoria la nova constitució que defensava el seu president. El Servei Electoral del país (Servel) ha informat que, segons les dades provisionals, el "no" al referèndum del projecte d'una novas'ha imposat enfront de l'"sí" de forma molt clara.Així doncs, amb el 99,86 % de les taules escrutades, el 61,87 % dels vots dels xilens s'han oposat al nou-gairebé 7,9 milions de ciutadans-, mentre que el 38,13 % s'hi han mostrat a favor -poc més de 4,8 milions-. A més, l'1,54 % ha estat nul, mentre que el 0,59 % ha estat vot en blanc.A escala de les regions del país, en les 16 que hi ha s'ha imposat l'opció del "rebuig", mentre que la de l'"aprovo" ha guanyat únicament a l'estranger. Després dels resultats, centenars de persones han sortit als carrers per celebrar-los, ambi entonant l'nacional. Per altra banda, però, durant aquest diumenge a la nit s'han registrat enfrontaments entre persones a favor i en contra de la nova Constitució al centre de la capital Santiago. Segons mitjans locals, s'han notificat barricades en almenys dos punts de la ciutat.Boric, davant els resultats, ha realitzat unen què ha emplaçat els partits polítics per debatre la continuïtat del procés de canvi constitucional, abans d'anunciar un canvi de gabinet. "Sé que esperencontundents davant la inseguretat, la violència al sud, el dèficit d'habitatges, l'augment del cost de la vida, la falta de suport a les cures, la reactivació de la nostra economia, les eternes llistes d'espera en salut, la qualitat de l'educació i les baixes pensions", ha assegurat Boric.En aquesta línia, el mandatari ha indicat que els "importants i urgents desafiaments requeriran ràpids ajustos en els equips de govern, per enfrontar aquest nou període". Entre els partits polítics de Xile, siguin d'esquerres o dretes, existeix un consens polític que cal una novaque elimini la Constitució de l'exdictador, i que sigui triada per la ciutadania.La proposta de text marcava que l'estat de Xile passaria a ser considerat com a "plurinacional", es contempla el dret de les poblacions indígenes a opinar sobre assumptes que els afectin i es posaven per escrit els drets sobre l'o en matèria d'. Les reformes s'estendrien també a algunes de les principals institucions, amb un canvi estructural en eli la desaparició del, reconvertit en una Cambra de Representants.

