El Ministeri d'Interior justifica i vincula amb la violència les infiltracions a l'independentisme

Elva infiltrar-se en col·lectius independentistes. Ja hi havia proves en aquest sentit, però aquest dilluns elho ha confirmat. Concretament, ha admès i ha justificat les infiltracions al(SEPC) i al, les joventuts d'. Interior ha respost així el contenciós administratiu que va presentar Òmnium abans de les vacances d'estiu davant l'. Ara, el procediment judicial continuarà el seu recorregut per la via del contenciós-administratiu.L'informe d'Interior, elaborat per la comissaria general d'informació de la, és clar. En cinc pàgines, sosté queque els serveis d'informació utilitzin agents d'intel·ligència per "captar informació d'interès per a l'ordre i la seguretat pública" en l'entorn independentista i concretament d'aquelles persones que, a criteri de la Policia, es consideren "radicals" o vinculats amb "projectes secessionistes il·legals" i que puguin ser responsables de delictes.De fet, l'informe justifica la infiltració actual d'agents en col·lectius juvenils de l'independentisme en els fets de l'octubre de 2017. Assegura que el "context actual" i els "greus esdeveniments" que van passar ara fa cinc anys pretenen "s" i, tot plegat, "legitima l'actuació dels serves d'informació i d'intel·ligència. "S'han observat estratègies independentistes il·legals fonamentades en la unitat d'acció des de diversos àmbits", assegura l'informe.Interior vincula la infiltració directament amb les pràctiques habituals en lasobre la base de, segons el Ministeri, suposades accions i estratègies violentes de l’independentisme: "Persones que pertanyen al món associatiu independentista, englobant una àmplia gamma d’associacions, coadjuven a la consecució il·legal de la independència de Catalunya, arribant a realitzar en alguns casos accions de tipus radical-violent dins el marc de l’estratègia global secessionista".Pel que fa a les tècniques operatives utilitzades per a lesel Ministeri menciona, entre d’altres, les previstes a l’actual Estratègia Nacional Contra el Terrorisme i l’Estratègia de Seguretat Nacional, concretament l’eix que fa referència a "La lluita contra el terrorisme i la radicalització violenta".En un comunicat, el president de l'entitat cultural,denuncia aquest dilluns que hi ha "una estratègia d’estat per vincular l’independentisme al terrorisme". En el document, el Ministeri de Fernando Grande-Marlaska considera "legítim, idoni i oportú" infiltrar agents en els moviments juvenils per captar informació, pràctiques habituals en la prevenció del terrorisme.Segons Antich, aquestes pràctiques del Ministeri de Fernando Grande-Marlaska suposen unaemmarcada en la "causa general" contra l’independentisme. Òmnium considera que l'Estat actua amb "total impunitat" i "al marge de la llei" per "reprimir" el moviment.Antich, en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio, ha explicat que el procés judicial serà llarg i que no descarten que arribi alEls col·lectius afectats han denunciat una persecució política i l'intent de l'Estat de vendre una situació de violència a Catalunya provocada per l'independentisme per justificar la repressió.

