Cambray sosté que l’acord amb els sindicats «posa fi al conflicte educatiu»

-i que ha anunciat que treballaran per implementar a secundària-

, i la gratuïtat a P2, entre altres. "En cap moment vaig pensar que em farien dimitir", ha assegurat el conseller, aquest diumenge e n declaracions a Catalunya Ràdio, que ha opinat que "sempre ha mantingut la humilitat i la creença que les coses es poden fer millor".

El conseller d'Educació,, ha considerat que l'acord "històric" arribat amb els sindicats "posa fi al conflicte educatiu" viscut els darrers mesos. Per a Cambray, aquest setembre comença "una nova etapa educativa plena de transformacions". Les principals: l'augment del nombre de mestres i professorat a les aules, la reducció de ràtios a 20 nens i nenes que comença a Infantil 3 i continuarà cada anyAixí i tot, ha assegurat que continuarà en contacte amb els representants sindicals per "donar resposta a totes les reivindicacions".Sobre el que no ha donat tants detalls el titular d'Educació és sobre la seva presència a la manifestació de ladel pròxim diumenge., sense donar una resposta. Tot plegat, quan el líder del seu partit i president de la Generalitat,, va revelar divendres que ell no hi assistirà per discrepàncies amb l'ANC per l'enfocament de la manifestació, que considera que va en contra dels partits.En l'àmbit purament educatiu, Cambray tambési es constata que és "bo" per a l'alumnat. De fet, el conseller ha assegurat que el consell escolar -del qual també en formen part els sindicats- defensa que tornar a l'escola la primera setmana de setembre és beneficiós pels estudiants perquè "s'escurça el temps de desconnexió de l'estiu". Per altra banda, el titular d'Educació ha cregut que els professors "tenen prou temps per preparar el curs, i tant, a més a més hem avançat els nomenaments un mes i el lleure a la tarda està garantit".Quant al 25% de castellà a les aules , que no s'haurà d'aplicar -almenys per ara- a les escoles de Catalunya, Cambray ha reiterat que qui assumirà les conseqüències de qualsevol revers judicial serà el departament d'Educació i, per tant, ell mateix. "Vaig dir als tribunals que s'havien d'adreçar a mi", ha explicat el conseller, que

