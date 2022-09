Mor Jordi Cervelló, compositor de la simfonia de l'1-O

Jordi Cervelló

18/10/1935 - 02/09/2022



L’Editorial Boileau lamenta comunicar que després de 7 dies de lluita, avui dia 2 de setembre, el nostre estimat, i entranyable amic i compositor Jordi Cervelló ens ha deixat a l’edat de 86 anys.@jordi_cervello pic.twitter.com/L4JXH8o4XD — Editorial de Música Boileau (@BoileauMusic) September 2, 2022

El compositorAmbel també pedagog ha perdut la vida a l'hospital de la localitat gironina, on estava ingressat per una pneumònia amb complicacions que l'havien portat a un estat de sedació.És conegut per la seva trajectòria musical, sempre vinculada al. El 2017, després de la violència policial rebuda a Catalunya per part de la policia espanyola durant la votació de l'1-O, Cervelló va compondre la coneguda com a, estrenada durant el 2021 a l'Auditori de Barcelona.Es tracta de la peça, una obra simfònica que descriu la"No pretenc res, només haver-me desfogat i treure la mala llet que he anat patint", va explicar ell mateix quan la va presentar.Cervelló va rebre elel 1973 amb l'obra "Seqüències sobre una mort", en què buscava un estil expressionista i molt poder comunicatiu i virtuosisme. La seva carrera musical ha estat vinculada als grans clàssics del segle XX. Té lai un, concedit pel govern el 2010.

