Les grans nissagues catalanes arriben a RAC1

de Els 50 noms ", publicada ai que retrata les grans famílies del poder econòmic a Catalunya, serà ara una secció del programa Islàndia , de, que condueix. Cada dimecres, Pep Martí repassarà, convenientment actualitzada, la trajectòria d'una de les nissagues del patriciat català. També hi participarà l'actorLa secció ha començat aquesta setmana. El primer espai d'Els que manen ha estat dedicat a la, propietària delsi una de les principals fortunes de Catalunya. Una saga que es va caracteritzar per la discreció al llarg de tota la seva trajectòria, fins que el procés sobiranista va fer que es posicionessin radicalment en contra de la independència. Posteriorment, el casament d'una de les hereves del clan,, amb l'exprimer ministre francèsva posar la família sota els focus de la premsa del cor.De la sèrie de reportatges "Els 50 noms" en va sortir, fa un any, el llibre Els que manen, editat per Saldonar i que ha donat nom a la secció d'Islàndia. Si us feu subscriptors de NacióDigital durant un any , rebreu de forma gratuïta a casa el llibre de Martí i Macià.

