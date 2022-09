Pacte entre sindicats i Educació: es redueix l'hora lectiva i es desconvoquen les vagues

El curs escolar no començarà amb vagues de docents i protestes al carrer. Els sindicats han acceptat l'oferta que ahir els va presentar el departament d'Educació per posar data a la seva principal reivindicació dels últims mesos: reduir una hora lectiva, de manera conjunta, tant als mestres d'infantil i primària com als de secundària. Aquesta proposta, que posa fi a una de les retallades més antigues i amb més pes sobre el dia a dia dels docents, ha estat finalment acceptada. A canvi, els docents es comprometen a desconvocar les jornades de vagada i manifestacions previstes per al 6 i 28 de setembre.



El departament d'Educació sumarà una inversió de 170 milions d'euros per poder fer front a la iniciativa i implicarà la contractació de 3.500 docents nous. Això ha estat possible, segons el Govern, gràcies a l'ampliació del sostre de dèficit aprovada aquest estiu.

Els sindicats remarquen que fan una acceptació crítica de l'acord i que enfoquen aquest acor com un punt de partida perquè, a partir d'ara, comencin les negociacions.

La decisió s'ha pres després d'haver estat reunits per segon dia consecutiu a una oficina de Treball, que ha actuat de departament mediador davant l'anunci de vaga. Va ser en aquesta trobada que normalment es dedica a discutir els serveis mínims que es decreten durant les aturades laborals que el departament d'Educació va sorprendre amb la proposta que durant mesos havia queda encallada.



Segons ha explicat el mateix conseller Cambray aquest matí en la roda de premsa d'estrena del curs, aquesta hora lectiva que s'estalviarien els professors tindria com a principal dedicació "la coordinació". També els sindicats havien destacat intensament la necessitat de tenir temps fora de les aules per gestionar els projectes educatius i les complexitats del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor