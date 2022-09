«Els nens són un número»: el laberint de no entrar a l’escola desitjada

No hi ha mascaretes, ni grups bombolla, ni distància de seguretat. La Covid no té plaça reservada a les escoles i instituts el curs que s'enceta aquest dilluns. El que sí que hi ha són canvis, a les aules, a les escoles bressol i al calendari. El curs 2022-2023 s'enceta aquest dilluns, una setmana abans de l'habitual. Ho va anunciar el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, mesos enrere i ara ha arribat l'hora.



La preinscripció escolar és aquella època de l'any en què els pares, sobretot dels nens que han d'iniciar la seva carrera a l'escola, pateixen i es desviuen per aconseguir una plaça al centre de proximitat que més els agrada. I, mentre hi ha pobles en què la lluita es basa a garantir la continuïtat de l'escola rural amb vuit alumnes, moltes grans ciutats catalanes viuen any rere any el xou de la preinscripció i el laberint de no entrar a l'escola desitjada. Per què? Hi ha més demanda de places públiques que oferta i, per tant, moltes famílies es queden sense una cadira a l'escola que havien escollit delicadament per al seu fill. La solució? Algun altre centre a la ciutat, que potser no és de proximitat, o una escola concertada.

Menys capacitat per l'augment de places especials

El transport no pot ser un luxe

El "" ha fet que lesper tenir més força a l'hora de lluitar aquesta batalla contra l'administració, sovint desentesa. Així han nascut la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat (Som PPEPP), la Sense Places Badalona, els Afectats per l'Educació de Ponent, El meu fill també té drets o Sense escola a l'Hospitale, entre d'altres. No són, ni més ni menys, queformades per pares i mares que voleneldels infants a unaen diferents punts del territori. I enguany, amb la reducció de ràtios a P3 , han tingut més feina que mai."Es redueixen les ràtios a P3, però sense ampliar les places per escola i, per tant,", denuncia, portaveu de la Som PPEPP, aMare d'una nena de tres anys de Barcelona, Sánchez ha viscut aquests últims mesos la incertesa de no saber quina escola li tocaria. Finalment, i després de passar per un "procés opac i ser un número", els han donat plaça a la seva. És a dir, la filla de l'Anna podrà anar a una, sí, però és l'última de la selecció que els pares havien fet i la que més lluny de casa els queda. De fet, la barcelonina assegura que per arribar-hi han de passar per davant de tres o quatre escoles públiques que estan més prop de casa seva.Lade la capital catalana comporta que any rere any es visquin situacions gairebé surrealistes. Nens que viuen al barri de Sant Antoni són assignats a escoles de l'altra banda de la ciutat perquè no queden places a la seva zona. "", denuncia Rafael Segovia, un pare de Badalona i membre de la plataforma Sense Places de la mateixa ciutat. Aquesta por és freqüent, sobretot, a Barcelona i l'àrea metropolitana, on els centres escolars estan molt congestionats. "", assegura Sánchez, fent referència que en aquests centres no s'han hagut de reduir ràtios i, per tant, poden acollir més infants: "".Mentre a Barcelona encara hi ha algunes places que ballen a només tres dies de començar el curs, fins al punt que els centres truquen a les famílies que els havien escollit oferint-los un buit d'última hora, alaes vamolt ràpidament el juny passat. Quina ha estat la diferència? En el primer cas, elha creat classes "bolet" -grups per ampliar les places a un centre sense crear noves línies- als barris més congestionats, que enguany són Gràcia, l'Eixample i Sant Andreu. Una tècnica totalment contrària a l'aplicada a Badalona:en alguns col·legis i tothom amb únicament opcions públiques a la preinscripció va tenir una plaça assignada abans d'acabar-se el juny.Les plataformes consultades per aquest diari expliquen queper als seus fills. En aquest sentit, els centres concertats perden alumnat, tot i no reduir ràtios, i, en canvi, els públics guanyen sol·licituds que no poden atendre per la falta de places. "", assegura Segovia, fent referència a la mancança de places públiques que pateix actualment Badalona.Un cas totalment diferent és el que ha viscut Xavier Vidal, pare d'una nena que aquest setembre comença. En el seu cas, havien escollit unaals afores de la ciutat que quedava a prop dels llocs de feina dels pares i també de la llar d'infants on ja està matriculat el germà petit. Tot el procés s'havia completat correctament fins que, el dia abans de l'assignació, els van avisar d'unque els va deixar fora. L'escola havia incrementat de 4a 12. Així, les 36 places sense requisits específics van disminuir fins a 20. Ells tenien la posició 31 de 36 i, per tant, es van quedar fora.La família ha aconseguit plaça finalment a lade la seva llista de preinscripció, que queda lluny de casa, de la feina i de l'escola bressol del germà petit. Els pares s'hauran de dividir als matins quan toqui porta els nens a classe, però, tot i això, estan contents perquè és una pública que, per sort, havien mirat i els agradava. Vidal, tanmateix, denuncia que hi hagi tani que aquest fet acabi perjudicant els seus fills. Aquest diari ha fet una petició d'informació al Departament d'Educació, però no ha obtingut resposta.Fora de les ciutats, hi ha molts pobles de Catalunya que no tenen institut i els nens, un cop acabada l'etapa a l'escola, s'han dea les capitals de comarca o pobles veïns per poder anar a. És el cas del, d'on és la Dúnia Solé, mare d'una nena que ha de començar el primer curs de l'ESO aquest setembre. Els instituts que tenen assignats els adolescents d'aquest petit municipi són els de Mollerussa, la capital de comarca, i n'hi ha dos que compten amb el servei deper la Generalitat, un de públic (INS La Serra) i un de concertat (La Salle).Per sorpresa de Solé i d'altres famílies del poble, els fillsen cap dels dos centres i se'ls ofereix la possibilitat de-los en un instituttambé a Mollerussa (Terres de Ponent) que, en aquest cas,Les famílies no ho accepten, perquè consideren que el transport no pot ser un luxe i reclamen una plaça "al centre que sigui, però amb laque hi hagi inclòs el". Tot i fer almenys tres peticions formals als serveis territorials d'Educació i al consell comarcal, a qui van demanar una nova línia de transport fins a l'institut que sí que té places, les famílies no han rebut cap resposta formal.A mitjans de juliol, unad'educació va trucar a Solé per oferir-li, de nou, una plaça a l'institut Terres de Ponent. La mare, segons ha detallat a, va preguntar-li si era possible tenir un transport per a la filla perquè, si no, no podria arribar-hi. "", va respondre laamb els autobusos escolars que pateix la comarca. Ara, dos mesos després i a només dos dies d'iniciar el curs,en cap institut, tot i tenir una nova oferta des de la direcció del Terres de Ponent l'1 de setembre, perquè encaradel transport."Els pares i mares som un ningú i", denuncia Solé desesperada per la situació. Una incertesa que fins i tot l'ha portat a demanar-se festa a la feina aquest primer dilluns de setembre per poder seguir gestionant la plaça per a la seva filla, només dos dies abans de l'inici de les classes d'ESO, el mateix dimecres 7 de setembre. La mare, preocupada pel futur de la seva filla, que té necessitats especials per una dislèxia, assegura quetot i els impediments que se li posen des de les administracions.

