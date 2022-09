Detenen tres persones per estafar el casino del creuer més gran del món a Barcelona

La Guàrdia Civil haa bord delel Wonder of the Seas, durant la seva escala al port deper un delictealdel vaixell. Els detinguts feiena les partides deDues persones s’intercanviaven les cartes a la vegada que l’altrade la taula fent preguntes i entorpint la dinàmica del joc. Els agents van intervenir després de rebre un avís per part de la direcció del creuer en què alertava haver observat com aquestes persones s’aliaven per estafar el casino.En el moment de la detenció, el grup portava. Un dels detinguts teniadel 2014 alsper uns fets similars.

