La mesa del Parlament es nega a reconsiderar la suspensió de Borràs

La primera mesa del Parlament després de les vacances d’estiu ha estat marcada per la mateixa qüestió que va tancar el curs: la suspensió de la presidenta de la cambra, Laura Borràs, després de la seva obertura de judici oral per un presumpte fraccionament de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Quan el PSC, ERC i la CUP la van suspendre, la dirigent de Junts per Catalunya ja va avisar que no pensava dimitir i que abocaria el Parlament a una situació d’interinatge. La promesa continua vigent però la decisió dels tres partits de suspendre-la també, i és així que aquest dijous no han admès a tràmit la petició de reconsideració que va presentar Junts per Catalunya.



La decisió s'ha pres després d'haver escoltat els portaveus dels grups parlamentaris. Així, a dos quarts de deu del matí s'ha reunit primer la mesa, presidida per primer cop per la vicepresidenta republicana Alba Vergés. En aquesta sessió s'ha decidit convocar la Junta de Portaveus per escoltar l'opinió de tots els grups sobre aquesta qüestió, i Junts per Catalunya s'ha quedat sol defensant la reconsideració. Tot seguit s'ha convocat de nou una altra Mesa on s'ha ratificat la suspensió de Borràs, una decisió presa el 28 de juliol en aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament. Segons fonts parlamentàries, no s'ha admès a tràmit la petició en concloure que no és una funció de la Mesa subjecta a reconsideració.

Aquest no serà, però, l’únic moviment que farà Junts per Catalunya, i és que el partit de Borràs ja ha avisat que esgotarà tots els recorreguts administratius per acabar obrint la via judicial a Europa. De fet, a última hora i mentre la Mesa estava reunida, el partit ha presentat un nou escrit per intentar preservar la presidència aferrant-se a l’últim dictamen de l’ONU publicat el dimecres, que sostè que Espanya va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull quan van ser suspesos abans de ser condemnats. Per Junts, aquest cas i el de Borràs no tenen "cap diferència".



L’embolic del seu cas segueix més vigent que mai, tot i la pressió dels socialistes, republicans i cupaires sobre la presidenta suspesa. Fins i tot el PSC ha demanat que la situació es resolgui abans del 15 de setembre, mentre que els comuns han demanat que es resolgui abans del debat de política general. ERC, mentrestant, dirigeix tota la pressió sobre Junts, a qui demana que resolgui la situació per tal de retornar la normalitat al Parlament. A tot plegat, la CUP atribueix les culpes a ERC i Junts, els partits que van fer possible la investidura de Borràs tot i conèixer que es trobava al mig d'un procediment judicial.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor