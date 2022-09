El Govern no aclareix si Aragonès serà a la manifestació de la Diada

va participar en la manifestació convocada per l'ANC en la Diada de l'any passat . Ho va fer al costat de la cúpula d'i en companyia d'una àmplia representació de consellers del Govern, en una concentració en què es van sentir xiulets cap a dirigents republicans. Elde laencara no ha aclarit si serà present en la marxa de diumenge que ve, que es preveu crítica amb l'acció dels partits . La portaveu de l'executiu,, no ha pogut esvair aquests dubtes en la roda de premsa de presentació delsde l'Onze de Setembre, que organitzen conjuntament eli el. "És una informació que no puc traslladar, perquè no la tinc", ha apuntat Plaja davant les preguntes de la premsa.En el transcurs dels pròxims dies se certificarà si Aragonès participa en la manifestació de l'ANC i quins dels seus consellers hi seran presents. La portaveu de l'executiu ha evitatsobre la decisió final del president. "La força del moviment independentista té reflex en diferents actes. I tots tenen un objectiu compartit, que és continuar avançant cap a la", ha apuntat en relació a les diferents mobilitzacions d'aquestEl que està confirmat és el protagonisme d'Aragonès en els actes institucionals. Dimecres que ve, a Mollet del Vallès, entregarà la Medalla d'Or del Govern a la il·lustradora, així com al farmacèutic i col·leccionista d'art. Dijous de la setmana següent serà present en l'acte de concessió de la Medalla d'Honor del Parlament a títol pòstum a la cantant que va morir el 22 de juliol passat , i al músic traspassat el 6 de març , distincions que també rebran els pedagogs. El dissabte previ a l'Onze de Setembre pronunciarà el discurs institucional de la Diada des d'Empúries i, diumenge, encapçalarà la delegació del Generalitat que farà l'al monument de, a banda de presidir l'acte oficial del vespre a les columnes deEn la presentació dels actes institucionals de la Diada, el Govern també ha exhibit ladel concurs convocat per l'executiu per crear lade l'Onze de Setembre. A càrrec de l'estudi de disseny gràfic 131, el treball escollit posa l'accent en "les arrels de la història recent" del país, perquè evoca fets transcendents del darrer segle, tal com ha destacat Plaja en la seva compareixença. El cartell reivindica l'escriptorai ret honor a la perseverança en el camp cultural, i reivindicació política i social. L'obra vencedora, d'entre una vuitantena de propostes presentades, es mostrarà en unaalal costat dels deu treballs finalistes.

