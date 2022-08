Troben morta l'actriu de 27 anys Yoo Joo-Eun

Troben l'actriu sud-coreana Yoo Joo-Eun morta a casa seva amb només 27 anys d'edat. El cos de la jove ha estat trobat pel seu germà, juntament amb una nota de comiat escrita suposadament abans de suïcidar-se. Per ara, però, la policia no ha revelat les causes de la mort."El 29 d'agost de 2022, Joo-Eun ha deixat aquest món per anar a un lloc còmode. Per a aquells que tinguin temps, si us plau, despediu a Joo-Eun en el seu camí. Segons l'últim desig de Joo-Eun, estic compartint aquest missatge". Així ha comunicat la pèrdua el germà de l'actriu en un missatge a les xarxes socials.La carta que va deixar escrita comença demanant disculpes per la seva marxa. "El meu cor crida que no vol viure. La vida sense mi pot estar buida, però si us plau, viviu amb alegria", demana Joo-Eun a la seva família més propera.L'actriu, a més, deixa entreveure que no podia suportar la pressió que sentia a l'hora d'actuar: "Tenia moltes ganes d'actuar. Això no obstant, viure aquesta vida no era fàcil". Amb aquest missatge, Joo-Eun demostra la crueltat de la professió, que no tothom pot aguantar.

