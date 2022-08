Les cinc pedregades més grans registrades mai a Catalunya

Laque va provocar aquest dimarts ladeva arribar a tenirsegons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (), un fet molt infreqüent a les nostres latituds. L'entitat ha explicat que la tempesta es va formar pelprocedent de la Catalunya Nord i el vent del sud-est d’origen marítim.A més, les pedres de 10 cm que van caure a la Bisbal d’Empordà són les més grans des que hi ha dades registrades. Des de l’any 2002, el Meteocat ha elaborat una base de dades de temps violent i, d’acord amb aquesta, dimarts es va registrar, amb 10 cm a la Bisbal d’Empordà, segons l’observador de la XOM, tot i que és possible que hi hagi hagut alguna pedra de mida superior.1. La Bisbal d'Empordà. 30 d'agost del 2022.de diàmetre.2. Torelló. 6 de setembre del 2014.de diàmetreEmpat amb Mollerussa, el juliol del 2012.3. Palau Solità i Plegamans. 21 d'agost del 2022.de diàmetre. Empat amb Parets del Vallès, el mateix dia.4. Torregrossa. 17 de setembre del 2007.de diàmetre.5. Sant Salvador de Guardiola. 15 d'agost del 2022.de diàmetre.Aquest és el registre oficial del Meteocat, amb múltiples empats amb pedres de 5 centímetres durant tota la sèrie històrica. Aquest dimarts, però, a les comarques gironines es van registrar pedres de(Alt Empordà),(Baix Empordà) i(Pla de l'Estany).Aquest estiu les pedregades han estat habituals des de finals de juliol i durant el mes d’agost. Fins a aquest dimarts, la pedra més grossa que s'havia registrat aquest estiu era de 6 cm i va caure a Montserrat el dia 25 d’agost.En relació amb la vinculació d’aquest episodi amb l’hi ha, a hores d’ara, capque afirmi que s’estigui produint una major freqüència o intensitat de pedregades a l’àmbit mediterrani a conseqüència d’aquest fenomen. “L'escassetat d'observacions a llarg termini, la comprensió incompleta del procés de la seva formació i els estudis limitats sobre la modelització dels processos de convecció, fan que els efectes actuals i futurs del canvi climàtic sobre les tempestes de calamarsa continuïn sent molt”, diu el Servei Meteorològic de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor