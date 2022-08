La Generalitat ha d'«avaluar danys» abans d'implementar mesures per les pedregades

Si els municipis afectats per les greus pedregades d'aquest dimarts seran declarats zona catastròfica encara és una incògnita. El vicepresident del Govern,, i la consellera de la Presidència,, s'han limitat a explicar que laestà "" les conseqüències del temporal i que no serà fins que hi hagi un diagnòstic definitiu quan implementaran qualsevol mesura especial. Així doncs, han evitat concretar si sol·licitaran la declaració de zona catastròfica.Les violentes pedregades que van descarregar ahir sobre diverses comarques gironines, com elo l', han deixat importantssobre elsde la zona, així com conseqüències pel, amb teulades trencades i vidres de cotxes rebentats. En aquest aspecte, Vilagrà ja ha anunciat una línia d'ajudes, també disponible pels béns públics, a més de l'activació de "més mecanismes" per fer front als desperfectes.Lamentablement, la calamarsada també ha provocat la, que va rebre l'impacte d'una pedra. El pare de la menor la va treure al pati interior de casa seva per contemplar el temporal, quan va ser colpejada. La víctima va morir a l’, on va ser traslladada amb ferides greus. La família, així com altres afectats, ja estan rebentper part dels serveis deElshan confirmat que van haver d'assistir a 67 persones per contusions a causa del temporal. No obstant això, Puigneró ha explicat que totes estan donades d'alta. A hores d'ara, juntament amb la, estan executant tasques d'assistència als afectats.Tant Puigneró com Vilagrà han fet referència ali a la necessitat d'aplicar canvis "individuals i col·lectius" per a no patir més els seus efectes. "", ha clamat el vicepresident, que ha fet una crida a la responsabilitat i a fer de l'educació i cultura una via de lluita.Alguns veïns asseguren que el diàmetre de les pedres arribava als, una fita que podria sera Catalunya segons apunten alguns meteoròlegs. De fet, elha compartit que, segons la seva base de dades de temps violent, aquest dimarts s'ha registrat el diàmetre màxim de pedra al país des de l'any 2002. El servei meteorològic català ha emès per aquest dimecres un avís per temps violent i molt violent a set comarques de l'entorn de Barcelona, al litoral català, amb la previsió de més pedregades i possibles tornados.

