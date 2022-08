França s'obre ara a «examinar» la reactivació del Midcat

Gir de França en la seva postura sobre el. En una atenció als mitjans des de la trobada anual de la patronal MEDEF, celebrada a l'hipòdrom de Longchamp, a les afores de París, el ministre d'Economia francès,s'ha obert a "examinar" el projecte del gasoducte -al qual fins ara s'han oposat- perquè així ho demanen "amics" com Sánchez o Scholz.Les paraules de Bruno le Maire contrasten amb el comunicat que el govern francès va emetre el 18 d'agost, en el qual assegurava que el Midcat "trigaria molt a estar operatiu" i "per tant,. Ara, però, el ministre d'Economia ha obert la porta a replantejar-se la reactivació del projecte.Per la seva banda, el president de la Generalitat,ha celebrat des de París les paraules del ministre d’Economia francès. Aragonès, que ha intervingut davant del principal fòrum empresarial francès , ha apuntat que les institucions europees han de pensara l’hora d’abordar connexions energètiques que serveixin per reduir la dependència del gas rus.El moviment del govern francès es produeix coincidint amb el front comú dels presidents d'Espanya i Alemanya. La Moncloa comparteix amb el govern alemanyamb França, una infraestructura que permetria reduir la dependència del gas rus però que no entusiasma París pel cost de l'operació i el llarg calendari d'obres.En l'aliança escenificada aquest dimarts, Sánchez ha agraït a Scholz la "visió compartida" per accelerar interconnexions com la del Midcat, per bé que. "Espanya està disposada a ser solidària", ha afirmat Sánchez davant la premsa, en un clar missatge de suport a Alemanya davant el conflicte energètic amb Rússia.

