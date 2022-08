El Govern commemorarà el 2023 els 100 anys de Josep Vallverdú

Esdeveniments i personalitats que també s'homenatjaran el 2023 50 anys de la mort de Tecla Sala Miralpeix.

50 anys de la mort de Consol Pastor Martínez.

50 anys de la mort de Balbina Pi i Sanllehy.

100 anys del naixement de Joan Oró i Florensa.

100 anys del naixement d'Alicia de Larrocha de la Calle.

100 anys del naixement de Victoria de los Ángeles López García, Victòria dels Àngels.

100 anys del naixement de Genoveva Masip i Torner, Sor Genoveva.

100 anys del naixement de Fabià Estapé i Rodríguez.

100 anys del naixement d'Antoni Tàpies i Puig.

100 anys de la mort de Lluís Domènech i Montaner.

100 anys de la mort de Salvador Seguí i Rubinat, el Noi del Sucre.

150 anys del naixement de Rosa Sensat i Vilà.

400 anys de la mort de Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, el Rector de Vallfogona.

900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent de Taüll i de Santa Maria de Taüll.

Elde la Generalitat de Catalunyael 2023 eldelde l'escriptor, poeta, narrador, lingüista i traductor lleidatà, qui actualment viu a Balaguer. L’objectiu de l’executiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria de personalitats i esdeveniments històrics, artístics, científics o culturals, que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans.Vallverdú té una àmplia producció coneguda, sobretot, pelsadreçats al. És autor d’Història de Lleida, explicada als joves (1979), obra guanyadora del premi Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil 1980. També col·laborà regularment en la revista Cavall Fort i en els diaris La Mañana, Lleida, Avui, Segre, a més de ser en l'actualitat articulista de NacióDigital. La seva obra per alcomprèn reportatges, reculls d’articles i conferències i també obra poètica, com Poemes al gos (1977), De signe cranc (2009), Bestiolari (2011) i Argila (2014). És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1991 (Secció Filològica). Des del 1984 la Paeria de Lleida convoca un premi d’assaig amb el seu nom.En reconeixement per la seva obra, ha estat guardonat amb el premi Ramon Fuster a la tasca pedagògica (1988), la(1990), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2000), la Medalla d’Or de la Universitat de Lleida (2000), el premi Trajectòria (2002), el doctorat honoris causa per la Universitat de Lleida (2004), el premi Jaume Fuster de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (2012), la(2019), el Premi Especial del Jurat dels VIII Premis Martí Gasull i Roig (2021).

