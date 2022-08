Una tardor carregada de temors: cinc raons per al pessimisme i cinc més per a l'optimisme

Cinc raons per al pessimisme

Cinc raons per a l'optimisme

Preus desbocats per un increment desmesurat dels costos de l', estancament dels salaris,, la hipòtesi més que possible que Rússia bloquegi els fluxos dea Europa... L'escenari que s'obre de cara als propers mesos conté tots els factors de la inestabilitat i la crisi. S'hi afegeix lapermanent pel nou escenari mundial, que ha generat un clima d'angoixa en amplis sectors de l'economia.Des del món econòmic, els missatges de temor proliferen. Serà la propera tardor tan freda com auguren els analistes? Aquest és un recull dels factors de preocupació, i també d'esperança, per a la segona part de l'any, després de parlar amb-professora de la UB i investigadora social de l'Institut d'Anàlisi Econòmica-CSIC-; l'empresari; el secretari general d'UGT a Catalunya,; la portaveu de CCOO,, de l'Institut d'Estudis Estratègics de Foment del Treball.El conflicte a Ucraïna, iniciat el 24 de febrer amb la invasió de Rússia, ja suma més de sis mesos i no dona mostres d'esgotament. Al contrari, el front s'ha estabilitzat en la regió oriental del país. Aquests dies, les tropes ucraïneses han engegat una ofensiva sobre Jerson, una de les ciutats ocupades per Rússia. Un dels darrers episodis de la guerra que ha causat més preocupació ha estat la situació a la, en mans dels russos, i que ha format part del camp de batalla, amb el temor que el conflicte derivés també en una tragèdia ecològica."Que el preu del gas s'hagi multiplicat per quinze els darrers mesos és inaudit. Això no havia passat mai". Qui ho diu és un empresari que coneix en carn pròpia la situació. Vicenç Pedret, del sector del vidre, la perfumeria i la cosmètica, pateix un increment inflacionari que explica de manera molt crua: "i el mes passat fins a un milió. Hem traslladat el cost als preus i, fins ara, els clients han respost. Però fins quan ho faran?". "Hem pogut vendre perquè hi ha hagut molta demanda i no ha arribat material de la Xina perquè era caríssim. Però ara la perspectiva que tenim és aturar l'activitat de la planta durant uns mesos", subratlla.Lídia Farré, professora de la UB, assenyala que l'increment desbocat de preus és "una, no afecta només un sector". "Si parléssim d'una crisi greu de la construcció, per exemple, no implicaria tants àmbits. Però un increment del preu dels carburants afecta tots els sectors de l'economia. I el fet que es produeixi en un moment de transició energètica inicial, quan s'és molt dependent de les fonts d'energia tradicional, ho complica tot".Aquesta és una de les variables que es pot produir ja que es fa inimaginable que es pugui assumir l'actual escalada de preus. Laja va suposar una caiguda sensible del consum, que després va donar lloc a una recuperació. Ara la perspectiva és que pugui patir un sotrac. Un informe del Banc d'Espanya d'aquest agost adverteix dels senyals de caiguda del consum i alhora de descens de l'estalvi a les llars. El consum afectaria especialment despeses vinculades a les compres diàries, el cotxe i equipaments de la casa. En canvi, el consum vinculat a vacances no s'hauria vist tan afectat. Després del confinament per la pandèmia, el període estiuenc ha estat considerat una prioritat en moltes famílies.Cristina Torre, de Comissions Obreres, assenyala la pèrdua de valor dels salaris mentre la inflació es desferma: "Estem amb una inflació del 10,4% mentre, segons dades dels convenis col·lectius del juliol, i un 2,5% a l'estat espanyol". Una situació "insostenible" que si no s'afronta durà a una onada dea la tardor, com ja han anunciat els sindicats . La sindicalista recorda les dades més feridores: "Un 27% dels catalans estan per sota del llindar de pobresa, mentre l'indicador de renda de suficiència, que serveix per avaluar les ajudes socials, resta congelada a Catalunya des de fa deu anys". Cristina Torre també incideix en què la transició energètica pot ser molt més costosa per als sectors més vulnerables.Jordi Alberich, director de l', assenyala l'impacte social de la inflació: "Una crisi inflacionària sempre és molt difícil de gestionar perquè la inflació es pot combatre, però al preu d'anorrear l'activitat econòmica. I la inflació, quan es desboca, sempre cau sobre les famílies, que ja estan prou. A més, es tracta d'un malestar que s'ha anat acumulant des de la pandèmia".El conseller delegat de la companyia petroliera Shell, Ben van Beurden, va advertir dilluns que calia estar preparats per un seguit d'hiverns molt complicats, que caldria adoptar mesures molt rigoroses d'estalvi i va aventurar la possibilitat de racionaments . Missatges com aquest generen més temor en amplis sectors. Però la situació és delicada. Pedret ho expressa amb claredat: "Hi ha incertesa perquè sabem molt poc i hi ha por perquè". Amb tot, Pedret està convençut que la Unió Europea ha après la lliçó i aquest cop el lideratge europeu respondrà a l'embat.El mercat laboral afronta la tardor amb una situació de més estabilitat. Dilluns ho assenyalava el sindicat UGT, quan presentava les dades sobre l'impacte de la reforma laboral en la contractació. Camil Ros, el secretari general, ho destaca a: "La dada d'una contractació indefinida que ha passat del 13% al 40% és molt important, i sabem que el principal creixement de contractes indefinits es produeix just després de l'aprovació de la reforma laboral". Ros subratlla el retrocés de la temporalitat en els darrers tres anys.Per Cristina Torres (CCOO), l'elaboració dels propers pressupostos de l'Estat i de la Generalitat són unaque no es pot deixar perdre. Les centrals s'abocaran per aconseguir uns comptes públics que "han d'incloure unaper gravar els beneficis assolits per les grans companyies i, alhora, mesures d'acompanyament per als sectors més vulnerables, que són els qui patiran més el cost de la transició a processos productius sostenibles. Pensem, per exemple, en ajudes per a la rehabilitació d'habitatges". La dirigent sindicalista també crida a aprofitar els recursos delsMalgrat la gravetat de la crisi, des del món econòmic confien en la solidesa del teixit productiu. Alberich subratlla que l'economia catalana és més forta del que a vegades es diu: "S'ha parlat molt del totxo i el turisme, com si això fos negatiu per principi. Però el cert és que la producció catalana es va espavilar molt després del 2007, quan va caure el mercat interior a Espanya, com també a Itàlia i Grècia.i aquest factor ha estat clau per donar-li robustesa". Cristina Torre afegeix una bona notícia important: aquest setembre se signarà el, un instrument que serà cabdal per donar robustesa a la producció.Els increments salarials divideixen patronals i sindicats, com s'ha dit. Des de les centrals de treballadors es reclama un augment del 3,5% dels sous. La vicepresidentaja ha mostrat el seu suport a la posició dels sindicats i a incrementar l'SMI fins al 60% del salari mitjà . Des de l'entorn de la patronal catalana, les veus més sensibles no ho rebutgen de ple. Alberich destaca que el diàleg social ha donat fruits els darrers anys, malgrat la gravetat de la situació, i que sindicats i empresaris volen preservar "capacitat de negociar". I apunta un fet esperançador: "Per primer cop he escoltat veus que consideren que els sous són molt baixos".Un canvi sensible respecte de la crisi anterior és que el lideratge europeu ha mostrat voluntat de no repetir els errors del passat. L'anunci fet per part de la presidenta de la Comissió Europea,, aquest dilluns sobre una ja és un indici clar que Brussel·les no vol ser superat per la situació. "Les institucions europees són conscients de la magnitud de la crisi -assenyala Vicenç Pedret- i".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor