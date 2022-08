Mor l'economista Francesc Granell en un accident a la platja

Lamentem profundament la mort de l'economista Francesc Granell i expressem el nostre condol a familiars i amics/es. Li agraïm la seva dedicació i compromís amb la #CambraBCN en benefici del desenvolupament econòmic i la projecció exterior de Catalunya.https://t.co/NlOClgEiQ4 — Cambra de Comerç de Barcelona (@cambrabcn) August 30, 2022

Ha mort Francesc Granell, catedràtic d’Economia Aplicada, referent del seu àmbit i col·laborador de La Vanguardia, que va exercir càrrecs de responsabilitat en diferents organismes europeus i de Nacions Unides. El meu condol als seus familiars i companys de professió. EPD https://t.co/WSVAYmp2sI — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) August 30, 2022

a l'Hospital Trueta, on es recuperava d'unque va patir el cap de setmana. Han donat la notícia fonts pròximes a la família citades per La Vanguardia. Granell, era pare de tres fills.L'economista tenia càtedra d'Economia Aplicada a la Facultat de Ciències Econòmiques de la(UB), va publicar nombrosos treballs i era un referent entre els professionals del sector de l'Estat. També era expert en relacions internacionals i cooperació al desenvolupament, a més de director general honorari de la Comissió Europea. Entre els nombrososque va rebre durant la seva trajectòria, destaquen l'ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, l'Orde del Mèrit Civil o la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi.Durant la seva trajectòria professional, va exercir diversosA la Generalitat, va ocupar el càrrec de director general de Promoció Comercial i a la Comissió Europea va negociar l'ingrés de Finlàndia a la Unió Europea (UE) i es va encarregar de la relació amb països del Carib, del Pacífic i de l'Índic. Al llarg de la seva carrera, va ser condecorat pels governs de Finlàndia, Espanya i Àustria.També era membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres; del, on era col·legiat de mèrit i membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya, editada per l'entitat; de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans i del Cercle d'Economia.Darrerament, se l'havia vist en actes deon havia expressat el seu malestar envers determinats posicionaments de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, com ara les. Per a ell, aquest model de ciutat era "una aposta, per al decreixement". Granell defensava que els empresaris i el comerç "creen riquesa" i les superilles es "carregaven" la seva activitat. El catedràtic d'economia era, un col·lectiu ciutadà que "treballa per a una altra ciutat".Des que s'ha conegut la seva mort, diverses entitat econòmiques i polítiques han mostrat el seu condol a les xarxes socials. Laha lamentat "profundament" el traspàs de l'economista i ha destacat a seva"en benefici del desenvolupament econòmic i la projecció exterior de Catalunya".ha recordat la seva faceta d'"".El primer secretari del PSC i cap de l'oposició,, ha remarcat que va ser un "referent en el seu àmbit", mentre que l'exalcalde de Barcelonaha assenyalat que tot i ser "ideològicament distants" amb Granell, l'unia "una profunda estima per la ciutat de Barcelona i per recuperar-la com a referent de progrés".

