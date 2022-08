Sánchez exhibeix la «visió compartida» amb Alemanya per accelerar el Midcat en plena crisi energètica

La Generalitat i l'aposta pel Midcat

L'endemà que la presidenta de la Comissió Europea, anunciés una reforma del mercat elèctric -encara sense concrecions- , el president del govern espanyol,, ha visitat el canceller alemany,, amb el debat energètic com a principal focus d'interès. La Moncloa comparteix ambl'aposta per fer possible la interconnexió delamb, una infraestructura que permetria reduir laperò que no entusiasma París pel cost de l'operació i el llarg calendari d'obres. Després de la trobada, Sánchez i Scholz han exhibit complicitat. En l'aliança escenificada aquest dimarts, el president espanyol ha agraït al canceller la "" per accelerar interconnexions com la del Midcat, per bé que no descartat alternatives, com la d'una connexió per. "Espanya està disposada a ser", ha afirmat Sánchez davant la premsa, en un clar missatge de suport a Alemanya davant el conflicte energètic amb Rússia.Convidat a una reunió extraordinària dela Meseberg -a una setantena de quilòmetres de-, el líder del PSOE ha concedit protagonisme a l'aposta pel Midcat, que també compta el suport de la, però també ha valorat lesamb Alemanya. Sánchez ha definit com a "" el moment de sintonia amb el govern alemany i ha mostrat predisposició per prendre decisions en l'agenda energètica. "Les interconnexions de la Península Ibèrica amb Europa estan per sota del 3%", ha afirmat per fer constar quepodria ajudar els socis europeus si es resolgués el finançament de projectes com el del Midcat. En aquest sentit, ha recordat que el territori espanyol concentra el 30% de la capacitat de regasificació d'Europa. "Agreixo lasobre la necessitat d’accelerar aquestes", ha insistit el dirigent socialista.Al seu torn, Scholz s'ha mostrat "" per materialitzar projectes que permetin reduir la dependència del gas rus. Ha fet referència a la necessitat de crear una "", no només per al transport d'electricitat sinó també d', una de les apostes de futur al continent. Sense utilitzar la corbata com el canceller -una mesura que vol esdevenir un missatge-, el president espanyol ha volgut destacar la col·laboració entre Madrid i Berlín: "Compartim una visió europeista i l'aposta per un creixement just".En una atenció als mitjans des de la trobada anual de la patronal MEDEF, celebrada a l'hipòdrom de Longchamp, a les afores de París, el ministre d'Economia francès,, s'ha obert a "examinar" el Midcat -al qual fins ara s'han oposat- perquè així ho demanen "amics" com Sánchez o Scholz. La reactivació d'aquesta via energètica ha estat reivindicada pel president de la Generalitat,, des que va esclatar el conflicte a Ucraïna. Aragonès ha participat aquesta tarda al fòrum empresarial al costat de l'exprimer ministrei de representants de Còrsega i Guadalupe.En la trobada a Meseberg, Sánchez i Scholz també han acordat que tornaran a reunir-se el 5 i 6 d'octubre, coincidint amb laque acollirà Madrid. Les relacions bilaterals d'aquesta tardor també inclouran una visita dels reis d'Espanya a la, agenda anunciada pel mateix Sánchez.En la breu compareixença de premsa conjunta, el president espanyol també ha mostrat predisposició per, en un moment en què continua oberta laprovocada per la decisió de la Moncloa de donar suport al pla marroquí sobre el. "", ha especificat.s'hi va desplaçar la setmana passada, en ple debat sobre les solucions per afrontar la crisi energètica.Més enllà dels interessos espanyols amb el Midcat, l'agenda energètica del Govern de la Generalitat fixa la infraestructura com una aposta estratègica. De fet, va ser una de les qüestions centrals del viatge de Pere Aragonès a Alemanya el març passat , quan va explorarper reactivar-lo. Això seria a mig termini i no depèn només de Catalunya. Implica l'estat espanyol, Alemanya i França, i és especialment elqui hi té L'Elisi ha refredat repetidament les expectatives de la Generalitat , que sap que la connexió també genera contestació al territori.El Midcat permetria transportar-concretament des d'- fins a Europa passant per terra espanyol, Catalunya i connectant amb França pels Pirineus. El gasoducte, impulsat el 2010 per les empreses-espanyola- i-francesa-, es va aturar l'any 2019 en el tram que va dei va quedar oblidat pel poc interès d'Espanya, França i els dubtes dels inversors sobre la seva rendibilitat. El projecte inicial plantejava que servís per portar gas, però el Govern vol reactivar-ho per transportar, com ara hidrogen verd o biometà.

