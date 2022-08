Aragonès situarà l'independentisme com a soci fiable de la UE en el principal fòrum empresarial francès

Un cop acabi la reunió del, que aquest dimarts arrenca excepcionalment a les nou del matí, el presidentes desplaçarà cap a l'aeroport per dirigir-se a on participarà en el principal fòrum empresarial francès organitzat per la patronal MEDEF . Segons fonts del seu equip consultades per, Aragonès situarà l'independentisme com un "soci fiable" de la Unió Europea (UE) en la seva intervenció, que arrenca a les quatre de la tarda. Es tracta d'una taula rodona en la qual també hi participen, ministre de l'Interior francès;, exprimer ministre;, president de Còrsega; i, vicepresidenta de la regió de Guadalupe. Un equivalent de les jornades empresarials és l'esdeveniment anual que organitza el Cercle d'Economia a Barcelona.Està previst que la taula rodona -a la qual Aragonès va ser convidat fa unes setmanes sense la intercessió del seu equip- abordi el futur de processos autonomistes i independentistes en el marc de la UE. Un dels arguments que utilitzarà el president per emmarcar el procés català és que qualsevol decisió es prendrà tenint en compte la, un dels debats que més recorregut van tenir la tardor de fa cinc anys, quan es va celebrar el referèndum de l'1-O. La intervenció d'Aragonès, que aquest dimecres també es desplaçarà a, és la primera del curs polític, que estarà marcat com és habitual per la Diada, el debat de política general i, enguany, també pelde la tardor del 2017."Tot el que volem fer és democràtic i dins la UE", remarquen des de Presidència, on aquests dies observen de reüll els moviments dins de Junts per reprendre el camí de la confrontació amb l'Estat. La formació que liderenva reunir-se ahir durant tot el dia a Pals per avaluar una auditoria sobre el pacte de govern queperò que aprova en matèria sectorial. Turull va advertir que no es pot "continuar així" , però el debat sobre sortir de l'executiu queda contemporitzat en la mesura que no s'activa de manera immediata la consulta interna i s'espera al debat de política general per prendre decisions. De fet, durant tot el mes de setembre hi haurà marge per decidir el rumb del procés, i a les files de Junts s'esperenen la línia de l'exercici de l'autodeterminació en aquesta legislatura.Aragonès ja ha indicat que oferirà un "" que vagi més enllà de l'independentisme, tot i que s'esperen encara concrecions. A l'espera de resoldre el plet entre socis, el president continua defensat la que va trobar els primers acords a finals de juliol a Madrid i que preveu continuar amb una nova trobada a Barcelona abans que acabi l'any. Aquesta estratègia negociadora és, precisament, un dels arguments que defensen a les files d'com a via per sumar suports a la UE, que de moment -i encara més després dels fets del 2017- es manté silent sobre el cas català, que ha desaparegut de la primera fila a les cancelleries en un context marcat per la, la inflació i el funcionament del mercat elèctric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor