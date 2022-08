Ribera apunta a una plataforma de compra conjunta de gas com a solució a la crisi energètica europea

Sobre el Midcat

Aquest mateix dilluns, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciat queDe moment, no han transcendit més detalls, però aquest dimarts, la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica,, ha fet una proposta: fer com amb les vacunes per a la Covid-19 iprovocats per la guerra a Ucraïna., ha sentenciat Ribera. I això és el que, per a ella, ha fet que les normes del mercat actuals no siguin suficients. Ho ha explicat tot plegat en una entrevista a RAC1, en què també ha reiterat - com ja va fer la portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, el cap de setmana - que. "Volem protegir-los", ha assegurat. Així, només es reduirà el consum, com ja s'està fent, en aquells espais en què no és necessari, com ara en el termòstat dels comerços o en la llum nocturna als aparadors.Amb tot, Ribera ha recordat que, tot i que la decisió que ha pres ara Europa "és important,". La ministra ha reiterat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "ho reclama des de fa molt". En aquesta línia, ha suggerit que, des de l'Estat, es pot contribuir a dissenyar el nou model elèctric amb l'experiència de l'. "El preu del gas no pot marcar el preu de tota l'electricitat, el gas només importa el 20% de l'electricitat, no té sentit retribuir-lo de la mateixa manera", ha considerat la titular de Transició Ecològica. Per això, per a ella, l'excepció ibèrica ha "demostrat ser eficaç" i, avui, és un "alleugeriment". Ara,, segons la vicepresidenta tercera, es deu al fet que l'electricitat, motiu pel qual ha considerat que com més ràpid ens en lliurem, més fàcil serà abaratir els costos". En aquest sentit, Ribera ha urgit a fer la transició a les renovables, quelcom que considera clau per alleugerir les despeses energètiques.Segons ella mateixa, el 2040 perquè "som addictes als combustibles fòssils". Ribera ha considerat que la situació és difícil, però la part positiva és que tenim a l'abast "molts recursos".La vicepresidenta tercera de l'executiu de Sánchez també ha parlat sobre el Midcat , el-concretament des d'Algèria-Una infraestructura, doncs, clau per rebaixar el poder de Rússia i que el país liderat per Emmanuel Macron ha congelat."França té una situació molt complicada", ha afirmat Teresa Ribera. Només té una tercera part del seu poder nuclear actiu, els preus de l'energia estan disparats i ha hagut de nacionalitzar una de les principals empreses energètiques del territori. "França depèn, pràcticament, cada minut del dia d'importar electricitat dels seus veïns.", ha etzibat la titular de Transició Ecològica, que també s'ha referit al projecte de corredor ibèric d'hidrogen, que passaria per canals francesos fins al centre d'Europa i que Macron tampoc veu, tot i que suposa una injecció de diners notable.Per a Ribera, el debat actual és el següent: prioritzem els interessos nacionals o europeus? "Hem de superar aquest hivern, però preparar-nos per al següent.al centre i al nord d'Europa. No és concebible renunciar-hi", ha conclòs.

