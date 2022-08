Junts contemporitza el debat sobre la sortida del Govern

Sortir del Govern és un dels debats existents dins deque amaguen més càrrega de profunditat, perquè expliciten fins a quin punt hi conviuen diverses famílies. La suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament -amb la participació indispensable d'al costat deli de la- va fer emergir els partidaris de marxar de l'executiu com a resposta, però la direcció de Junts -amb pes específic per acom a secretari general- va tancar ràpidament la porta a aquesta possibilitat. "No és el moment", reflexionaven diversos dirigents consultats en aquell moment. Un cop acabades les vacances, i després de dies de reflexió culminats en una executiva ampliada celebrada aen què s'ha presentat l'auditoria sobre el compliment del pacte de legislatura signat amb ERC, s'ha arribat a una conclusió: no es prendrà cap decisió fins que passi el. "Tothom està més calmat i hi ha més sentit de país", resumeix un coneixedor de la situació aLa, per tant, és contemporitzar el debat sobre la sortida de l'executiu -animat, especialment, pels afins a Borràs- a l'espera d'un gir estratègic del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat que obrirà oficialment el curs parlamentari. El balanç del Govern, fins ara, és positiu pel que fa a les polítiques sectorials, però negatiu pel que fa a l'eix nacional. , ha reflexionat Turull . "No tenim dret a fallar més a la gent", ha ressaltat Borràs. La prioritat, ara, és "revertir" tots els elements que no funcionen: la, la direcció estratègica del procés i també les desavinances en el front de. L'auditoria ha estat elaborada per, vicepresident del partit, i per, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert. El consell nacional d'aquest mes de setembre rebrà el document -que no s'ha presentat públicament més enllà de l'elogii la crítica nacional- i també l'avaluarà.El, segons Turull, ha estat "ric" de portes endins. El cert és que la continuïtat del Govern és un dels aspectes que més tensions genera, especialment després de la suspensió de Borràs com a presidenta del. "Continuar a l'executiu és insostenible", assenyalaven els partidaris de sortir-ne al cap de pocs dies que ERC, juntament amb el PSC i la CUP, premés eli deixés Borràs sense les seves funcions a la cambra. No es pren cap decisió de manera immediata -es deixarà passar el debat de política general a l'espera de recosir la unitat, també amb la CUP i les entitats, que preparen una Diada d'alt voltatge perquè serà crítica amb el paper dels partits governamentals -, però si no hi ha cap gest per part d'Aragonès les decisions es podrien precipitar. Sobre la taula hi haurà la consulta a la militància sobre la continuïtat dins del Govern, un dels aspectes que van ser àmpliament debatuts en la ponència política del congrés del juliol, on el sector de Turull es va imposar com ja va passar en la tria de la direcció efectuada un mes abans aSobre la consulta per continuar al Govern, la fórmula que va quedar és exactament aquesta : "Junts presentarà dins del debat de política general de 2022, una sèrie de propostes destinades a preparar la culminació del procés d'independència. En cas que no s'assoleixi un acord satisfactori amb la resta de partits independentistes, i tenint en compte el balanç de l'acord de Govern, Junts plantejarà a les seves bases les iniciatives adequades a tal situació entre les quals lao no al Govern". Pel que fa al procés català,per culminar la independència, i es considerava "perjudicial" la taula de diàleg perquè "silencia" el conflicte. Els acords de finals de juliol rubricats entre la Generalitat i ERC van encendre els ànims , fins al punt que dirigents de Junts insistien que abans es trencaria l'executiu per la negociació amb l'Estat que no pas per la suspensió de Borràs, que aquest dijous es reconsiderarà.El problema principal són elsque ha lamentat la presidenta del partit en clau nacional, perquè, segons ha remarcat poc abans el secretari general. El fet de deixar passar el debat de política general, com ja estipula la ponència política, i que no es prengui cap decisió en calent també s'entén pel joc d'equilibris existent dins la direcció de Junts, on existeixen diverses. Si bé el sector proper a Turull defensa la continuïtat del Govern al marge de la resta de qüestions -inclosa la suspensió de Borràs-, els afins a la presidenta assenyalen que hi ha d'haver "conseqüències". De moment, la fórmula passa per arribar al debat de política general i, a partir d'aquí, prendre decisions. La militància, en tot cas, seria qui tindria l'última paraula en forma de consulta. Una consulta, però, quei de la qual en caldria formular la pregunta exacta.El paper de Borràs ha estat protagonista al llarg del mes d'agost, especialment pel seus gestos durant l'homenatge a les víctimes delsen el cinquè aniversari dels fets. En aquella jornada, el perfil oficial del partit es va mostrar crític amb els manifestants que van trencar el minut de silenci a la, als quals la presidenta suspesa del Parlament va saludar un cop acabat l'acte. Turull ha optat pelen aquesta polèmica, malgrat el malestar evident a les files del partit , on la majoria de veus autoritzades van sortir en tromba a desacreditar el paper de Borràs. De portes endins, fins i tot es va parlar de "ridícul" de la presidenta suspesa de la cambra. Dirigents consultats destaquen que no s'ha sentit "prou forta" per plantejar cap pols que comportés una consulta immediata per sortir de l'executiu de coalició."Es mantenen els equilibris interns sense trencar amb ERC", diagnostica una veu amb coneixement del debat que hi ha hagut en l'executiva ampliada, amb presència del vicepresidenti també del president del grup parlamentari,, sostenen a Junts amb la vista posada en un debat de política general en el qual s'esperen gestos d'Aragonès en clau nacional. De moment, el president ja ha verbalitzat que plantejarà un "acord ampli" sobre l'autodeterminació que vagi més enllà de l'independentisme . Trobar la fórmula per avançar no serà senzill, especialment perquè en el front de Madrid s'hi perd "un llençol a cada bugada" -expressió utilitzada per Turull- degut a lesPer ara, això sí, Aragonès manté el compromís de mantenir la taula de diàleg -de la qual Junts no en forma part- fins que duri la, i ha obert la porta a no aixecar-se'n encara que a Espanya hi governi la dreta , com projecten bona part de les previsions demoscòpiques. El nucli de la discrepància entre socis de Govern, per tant, es manté viu. Aquest mes de setembre serà decisiu per saber si són capaços de resoldre'l i si Junts considera que ha arribat el moment de. Una opció que posa els pèls de punta més d'un -i de dos- membres de l'executiva, especialment en un context econòmic complex i els esforços que es destinaran per aprovar unsque ja elabora el conseller d'Economia,

