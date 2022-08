ERC avança el seu congrés al novembre per falcar el lideratge de Junqueras i Rovira

En una tardor que es preveu complicada per la situació econòmica i social derivada de la guerra d'Ucraïna, i on el mapa polític català es veurà sotmès a diverses proves d'estrès per les possibles discrepàncies entre, els republicans han decidit avançar el seu congrés nacional perdavant dels reptes del país. Per fer-ho, buscaran consolidar una vegada més el lideratge d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. En un escrit dirigit a la militància, els dos dirigents -que ocupen els seus respectius càrrecs des del 2011- han mostrat la seva voluntat deper continuar liderant l'organització: "Com a president i secretària general, us comuniquem la voluntat deper donar continuïtat al projecte obert, transformador i il·lusionant que ens ha permès guanyar força per posar-nos al costat de la gent i del país".Ha estat aquest dilluns, després de l'aturada per les vacances de l'estiu, que l'executiva d'Esquerra Republicana s'ha reunit. En aquesta trobada, la direcció ha acordat avançar el seu congrés, que estava previst per al 2023. Un cop presa la decisió, el següent pas, que els republicans preveuen que es tramiti sense problemes, és que els consellers nacionals del partit ratifiquin la decisió en la sessió convocada pel 17 de setembre. A partir d'aquest moment, s'iniciarà un procés congressual marcat per dos moments clau:; i a principis de l'any vinent, quan se celebrarà la sessió plenària per actualitzar els documents estratègics.En l'escrit, Junqueras i Rovira justifiquen l'avançament per la necessitat d'acumular tot el "capital polític" i posar-lo "al servei de la gent" davant dels esdeveniments que marcaran el curs com ara la crisi socieconòmica, lesprevistes per la primavera, i la continuïtat de l'estratègia de la via negociada amb l'estat mitjançant laque ha de servir, reiteren en l'escrit, "per resoldre d'una vegada per totes i democràticament el conflicte polític".Aquest reforçament del lideratge, però, també haurà d'anar acompanyat de noves cares, i així ho indiquen Junqueras i Rovira. "Com sempre, apostem perquè la direcció republicana conjugui l'experiència i els lideratges consolidats amb". Un procés que es desenvoluparà durant "pràcticament mig any" i que es durà a terme a partir dels debats territorials i sectorials amb la militància, tenint també com a objectiu refermar l'aposta per "construir la república catalana", a partir de l'amnistia i l'autodeterminació.

Carta d'Oriol Junqueras i Marta Rovira als militants d'ERC

