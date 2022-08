Von der Leyen anuncia una reforma del mercat elèctric europeu

, ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest dilluns durant la cimera estratègica de Bled (Eslovènia). Von der Leyen ha assenyalat que el model actual es va dissenyar "per a altres circumstàncies" i ha culpat, en part, el seu disseny dels preus "desorbitats" que es paguen en el continent en context de la guerra d'Ucraïna.És per això que la presidenta de la Comissiói ha instat a Europa a fer servir la "democràcia com a resposta" a la invasió de Vladímir Putin. Von der Leyen ha parlat de "xantatge" energètic rus en plena escalada de preus de l'energia, quelcom que també ha dibuixat els darrers dies elsque el continent aplica a les importacions de cru rus, entre altres. "L'era dels combustibles fòssils russos a Europa s'ha acabat i alliberar-nos del xantatge ens donarà més poder per a defensar l'ordre global", ha considerat.Amb tot, Von der Leyen ha volgut subratllar que Europa ja treballa per a tallar els llaços amb l'energia russa. L'alta representant del continent ha assegurat que estan diversificant els proveïdors d'hidrocarburs "a la velocitat de la llum" i ha recordat queLa conservadora alemanya també ha destacat els plans per a retallar la demanda de gas a la Unió, millorar la capacitat d'estalvi i augmentar les reserves entre els 27. Tot això perquè Europa "estigui preparada per a una potencial alteració del gas rus". En tot cas, ha insistit quei promovent les energies renovables. "Cada quilowatt d'electricitat que Europa genera d'energia sola, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica o d'hidrogen verd ens fa menys dependent del gas rus", ha conclòs.

