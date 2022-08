El TSJC rebutja que s'hagi d'impartir una assignatura en castellà aquest curs

Elha desestimat el recurs de l’contra les instruccions delper al curs vinent i ha rebutjat que s'hagi de cursar una assignatura en castellà. La Fiscalia també s'hi ha mostrat contrària, mentre que l’AEB ja ha avançat que recorrerà la resolució.D’aquesta forma, el màxim òrgan judicial de Catalunya ha optat per no imposar mesures cautelars per a garantir ela les aules i ha descartat propostes com la inclusió del castellà als projectes lingüístics com a llengua vehicular i de referència. L'associació espanyolista demanava incorporar "com a mínim" en aquesta llengua.En l’escrit, la jutgessa remarca la necessitat de disposar d’una "" que demostri "adequadament" quins danys i perjudicis de reparació impossible concorren per acordar la suspensió. També afirma que les mesures cautelars "no es poden confondre" amb un enjudiciament del fons del procés.Ladel TSJC, en funcions, ha considerat "" la manca de concreció dels perjudicis que provocarien les instruccions d'Educació, el qual l'ha portat a determinar que "" aplicar la mesura cautelar sol·licitada. El fiscal també s'ha alineat amb la Generalitat i s'ha posicionat en contra del recurs, quelcom que l'AEB ha catalogat de "sorprenent".El nou decret llei del Govern , ideat per esquivar la primera sentència del TSJC que imposava un 25% de castellà a les aules , rebutja l'aplicació de percentatges en l'ús de llengües en l'ensenyament no universitari. Tanmateix, estableix que cal "mantenir" el català com a "del servei públic educatiu de Catalunya".Un dels acords que van sorgir de la darrera reunió de la taula de diàleg del 27 de juliol se centrava en la protecció del català a les escoles, a més d'altres aspectes al voltant de la llengua. Tots dos governs es van comprometre per escrit a establir uncatalana davant l'ofensiva judicial a les aules, que dona empara als canvis legislatius que va aprovar el Parlament el maig passat.

