L'ONU es desplaça a Zaporiyia per avaluar l'estat de la central nuclear

L'agència nuclear de l', l', ha enviat 14 experts a la central nuclear de, al sud-est d', per comprovar-ne l'estat. L'equip ha sortit aquest dilluns des de Viena i hi treballarà "aquesta setmana". La planta més gran d'Europa ha caigut en mans de, arran de la guerra, i ha patit diversos atacs que fan patir per la seva estabilitat. "", ha anunciat el director de l'agència,No han transcendit els detalls sobre la missió, del trajecte ni de la seva duració. Ucraïnesos i russos s'acusen mútuament dels atacs, tot i que ambdós països han confirmat laen els nivells de radiació de la central. Així ho han defensat eli l'operadora estatal d'energia ucraïnesa,; tot i queha assegurat que els bombardejos han estat "a punt de provocar un".L'OIEA, determinarà si els sistemes de seguretat i protecció funcionen de manera correcta, analitzarà quines són les condicions laborals dels treballadors de la central nuclear i durà a terme activitats de control per corroborar l'existència dels materials nuclears declarats per Ucraïna.Si més no, hi ha sospites quepot ordenar nous atacs de manera imminent. L'alcalde de Zaporiyia fins a l'ocupació russa,, ha denunciat que Rússia està bombardejant la ciutat d'Enerhodar, als voltants de la central. Fins al moment, hi ha deu ferits, dos de gravetat, però la planta nuclear no ha patit cap incidència.

