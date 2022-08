La UGT adverteix d'un «octubre de mobilitzacions» si la patronal no s'obre a increments salarials

Laha criticat aquest dilluns el discurs econòmicde cara a la propera tardor. El seu secretari general a Catalunya,, ha assenyalat que la crisi inflacionària. Ros ha atribuït els missatges pessimistes sobre la situació econòmica a la voluntat de frenar les millores socials com, que ha considerat que seria un recurs necessari per evitar la "fallida econòmica" de les famílies. El dirigent sindical ha advertit que si les organitzacions patronals no s'obren a negociar increments salarials i es mantenen en el seuals increments salarials, "entrarem en un període de" que es produirien a l'octubre.Enfront el relat més catastrofista, el sindicat ha mostrat dades positives sobre l'ocupació. UGT ha explicat l'impacte que ha tingut laen la contractació laboral entre el el 2019 i el 2022, posant el focus en els mesos de gener a juliol. S'ha produït un canvi en l'estructura de la contractació, que es redueix al passar d'una preeminència de la contractació temporal (87%), que ara és del 60%., que el 2019 era del 13%. Ros ha fixat com a objectiu per a finals d'any que la contractació indefinida arribi a un 50% dels contractes que es fan.La contractació s'ha reduït un 14% en el que es porta d'any.(de 264.211 a 686.774 del 2019 al 2022). Hi ha hagut 422.563 contractes indefinits més, els de jornada completa han passat de 170.191 a 342.193 (el que suposa un increment del 101%). Els de jornada parcial han passat en aquests tres anys de 74.010 a 173.646 i els fixos discontinus han crescut de 23.010 a 168.935., ha assenyalat Camil Ros."Patim una crisi inflacionista que la guerra d'Ucraïna ha accentuat", ha afirmat Ros, que ha destacat la importància dels, que ha considerat que la resposta donada a la crisi no és comparable a la de l'anterior crisi del 2008. Ros ha insistit en diverses vegades en què l'horitzó no és "la fi del món per aquest octubre:".Ros ha admès que l'escenari en què s'està treballant des de les centrals sindicals és el de una àmplia mobilització perquè no preveuen que les entitats empresarials hagin modificat la seva posició des d'abans de l'estiu. "Els increments salarials són de", ha subratllat, tot recordant que la patronal va acabar donant suport a la reforma laboral, "a la qual s'hi havien oposat perquè ja els anava bé l'anterior".Camil Ros ha recordat la xifra deli les clàusules de revisió segons l'IPC que han reclamat els sindicats. Ha mostrat plena identificació amb les declaracions de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que va defensar l'increment del salari mínim fins a situar-lo per damunt del 60% del sou mitjà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor