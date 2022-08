Reguant, a les portes del seu judici: «No temo la inhabilitació, sé que és una realitat»

En la mateixa situació que Antonio Baños

"No temo la inhabilitació, sé que és una realitat". Així s'ha expressatquan falta un mes per al seu judici al Tribunal Suprem (TS) per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox. La formació d'ultradreta exercia d'acusació popular en el judici del procés i la diputada, citada a declarar com a testimoni, va rebutjar respondre'ls.A Reguant se la jutjarà el 28 de setembre per un delicte degreu a l'autoritat. La diputada ha admès en una entrevista a l'ACN que del judici "no n'espera gran cosa" i ha reivindicat la seva actuació davant la ultradreta: "La decisió va ser bona i necessària, perquè calia assenyalar elque es feia visible ambcom a acusació particular"."Ho blindaran, i serà l'enèsima manifestació de la no depuració dels", ha vaticinat Reguant, que afronta el procés "amb el convenciment que la decisió presa era bona i necessària".Preguntada per si tem una, la diputada ha replicat que no la tem, sinó que sap que és "una realitat", i que se sorprendria que no l'inhabilitessin. "Si no m'inhabiliten, perfecte, però entenc que a aquestes altures de la pel·lícula ja podem intuir quines són les sentències que acaben aplicant els tribunals, i més al TS", ha afegit.Tot i això, ha garantit que la possible pena no li impedirà "continuar en el convenciment clar que aquest país necessita autodeterminar-se en totes les seves dimensions per a exercir la seva sobirania i garantir els drets per a la gent treballadora del país".I sobre la resposta que elhauria de donar a una possible condemna de Reguant, la diputada no vol avançar-se i diu que aniran "pas a pas"."Expressar, assumint les conseqüències, que davant d'un partit d'extrema dreta, masclista i xenòfob, no penso respondre les preguntes de Vox". D'aquesta manera es va pronunciar Reguant durant el judici, ipresident de la sala, va alertar-la de possibles conseqüències penals. També a l'exdiputat de la CUP, que havia maniobrat igual que ella prèviament.La diputada podràcom ella ha demanat. Aquest judici estava inicialment fixat per als dies 1 i 2 de març, però es va suspendre perquè es va acceptar una qüestió prèvia de la defensa i es va anul·lar part de l'acció del jutjat d'instrucció de Madrid que es va ocupar inicialment del cas.

