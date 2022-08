Mor el guitarrista Manolo Sanlúcar, important figura del flamenc

El guitarrista andalúsha mort aquest dissabte als 78 anys després d'una llarga carrera dedicada al món de la cultura, en especial, del. Així ho ha confirmat l'en un comunicat oficial difós a les seves xarxes socials.Fill Predilecte de la ciutat i de, Medalla d'Or al Mèrit a lespremi, entre molts altres i incomptables reconeixements, Sanlúcar ha estat un compositor i guitarrista de prestigi. La seva obra ha obtingut eli com a intèrpret ha mostrat la seva capacitat creadora als principals escenaris de tot el món.Sanlúcar ha estat una de les figures del món de la cultura i les arts espanyoles que “més ha contribuït a difondre el nom de la seva ciutat natal per tot el món”. "Sempre he lluitat portant per davant la paraula del meu, de manera que soc un home que va renunciar al seu cognom per agafar el de Sanlúcar", va dir el mes de maig passat a la inauguració de l'que porta el seu nom."Jo voldria ser per a vostès un missatger. La mevaestà al servei del meu poble i allà on el meu poble sigui, hi seré jo", va dir també el maig passat. Juntament amb, entre molts altres, va ser una de les figures que ha guiat l'evolució de la guitarra flamenca des de l'última meitat del segle XX fins avui.

