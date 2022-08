Cristina Pedroche renuncia a presentar una convenció de criptomonedes a Madrid que preocupa la CNMV

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) August 24, 2022

Mundo Crypto defensa que es dedica a l'educació

⚠️ COMUNICADO OFICIAL ⚠️ pic.twitter.com/OaQWl3BgAn — Mundo Crypto Oficial (@MundoCrypto_ES) August 24, 2022

FACUA denuncia la companyia a la Direcció General de Comerç i Consum

FACUA denuncia a Mundocrypto por quedarse con el dinero de las reservas de quienes no asistan a su feria https://t.co/AdjVAGddAO — FACUA (@facua) August 25, 2022

No és la primera vegada que la CNMV alerta a Mundo Crypto

La(CNMV) té totes les mirades posades en la convenció que se celebrarà aquest dissabte al WiZink Center de Madrid. Es tracta d'una trobada organitzada per, una companyia que, segons la CNMV, no té permís per prestar serveis d'inversions o de captació de fons.Aquesta és l'alerta que ha llençat la Comissió després de tot el rebombori generat per l'esdeveniment que, en un principi, havia de tenir a la locutora i actriual conductor i actorcom a presentadors estrella.La CNMV també ha explicat que molts dels patrocinadors que està previst que assisteixin a la convenció -com ara l'empresa d'intercanvi de monedes digitals Houbi, la plataforma de trading Bitget o l'exchange Bybit- han estat advertits en diverses ocasions per no estar registrats per oferir serveis d'inversió, quelcom conegut popularment com. Tant Pedroche com Fernández ja han anunciat que renuncien a presentar l'acte., un recull de companyies que fa l'entitat per tenir controlades a les empreses que no tenen cap autorització ni estan registrades a cap efecte en el supervisor. Actualment, però les criptomonedes no disposen de cap regulació, motiu pel qual tampoc hi ha cap institució que supervisi les inversions.Poc després de conèixer-se l'avís de la CNMV,a les xarxes socials en què han defensat queperquè no són una entitat financera, sinó que simplement es dediquen a educar "responsablement" en el sector digital a través de cursos. "No sabem quina llicència ens demanen. Nosaltres no hem d'aplicar cap llicència perquè no som cap entitat financera ni venem cap instrument financer. Volem l'adopció massiva, però no a escala financera, sinó a escala d'utilitat de tecnologia", han precisat.Segons la companyia, les seves formacions aporten als clients "les eines i el coneixement necessari per prendre les seves pròpies decisions". I els esdeveniments que organitza tenen per objectiu "reunir a tota la comunitat crypto per informar i formar sobre la indústria"., s'ha referit als tres patrocinadors assenyalats per la Comissió, i ha volgut deixar de banda les crítiques per subratllar que són empreses situades en el top 20 de les millors companyies de monedes digitals del món.Qui també ha parlat sobre la trobada a la capital de l'Estat és. I és que Mundo Crypto ha promocionat l'esdeveniment com a gratuït, però el cert és que els assistents han de fer una reserva de 47 euros. En cas d'acabar anant-hi, se'ls retorna una part -no la totalitat- del dipòsit i si no hi van, no se'ls retorna res.Davant d'aquesta situació, l'organització de defensa dels drets dels consumidors ha interposat unaa la Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat de Madrid, ja que considera que amb la reserva dels 47 euros els organitzadors el que fan és "obligar" a assistir a l'acte totes aquelles persones que han pagat, independentment de si volen anar-hi o no.L'any passat, la comissió ja va fer unper animar, a través de les xarxes socials, a invertir en criptomonedes. En resposta al tuit de promoció del futbolista, la CNMV va aprofitar per avisar sobre els perills que envolten aquesta mena d'inversions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor