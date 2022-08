Sis-centes cerveses per esmorzar: així enceta el dia un grup de futbolistes alemanys a Mallorca

El rellotge marcava lesquan un grup deva entrar a unde. Volien. La comanda, però, no ho semblava:Dues passions dels alemanys -cervesa i Mallorca- es van fusionar a, el bar que els esperava, gairebé, amb espelmes.El grup ja havia visitat el local fa tres anys, l'estiu del 2019, i allà va sorgir la idea d'aquesta història viral, segons han explicat ells mateixos al diari alemany Bild: "Elvam tenir la idea boja de demanar molta cervesa. En vam demanar".L'establiment, però, no estava preparat per abordar unad'aquestes dimensions i van haver de comprar gots addicionals en aquell mateix moment. Enguany, els futbolistes volien batre rècord, però no estaven segurs de si el bar estava més ben preparat. El resultat: "L'esmorzar va ser un èxit i el cost total de. Va durari es va acabar a la una del migdia. Un cop es van haver begut totes les cerveses, els alemanys van continuar la festa, que no es va acabar fins a les sis de la matinada de l'endemà.

