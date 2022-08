Moderna denuncia Pfizer per «copiar» la patent de la vacuna contra la Covid

Possible batalla legal entre les farmacèutiques que van crear les vacunes contra laha presentat aquest divendres diverses demandes per infracció de les patents contra. En concret, les acusa de "copiar" la patent de la tecnologia, sota la qual es van obtenir les vacunes de les dues companyies.La demanda ha estat presentada conjuntament alsi ai recull que Pfizer i BioNTech van utilitzar una "tecnologia innovadora" que Moderna va presentar entre els anys 2010 i 2016. "Sense el permís de Moderna, aquestes dues companyies van fer servir la tecnologia per elaborar la seva vacuna", assegura la farmacèutica demandant. Malgrat tot, l'empresa ha aclarit que no vol que es retiri cap vacuna delni que es bloquegi la seva distribució.Moderna es va comprometre a no fer valer les patents relacionades amb la Covid mentre continués la. El març del 2022, quan la pandèmia va entrar en una nova fase i el subministrament de vacunes ja no era un obstacle a moltes parts del món, Moderna va actualitzar el seu compromís.Va deixar clar que, encara que mai no faria valer les seves patents per a qualsevol vacuna contra la Covid que s'utilitzés alsd'ingressos baixos, Moderna esperava que empreses com Pfizer i BioNTech "respectessin els seus drets de propietat intel·lectual i considerarien una llicència comercialment raonable en cas que la sol·licitessin per a altres mercats". "Pfizer i BioNTech no ho han fet", asseguren.La directora jurídica de Moderna,, ha afirmat que la companyia creu que Pfizer i BioNTech van copiar il·legalment les invencions de Moderna i que han seguit usant-les sense permís”. Moderna espera que Pfizer i BioNTech la compensin per l'ús continuat de les tecnologies patentades. "La nostra missió de crear una nova generació de medicaments transformadors per alscomplint la promesa que la ciència de l'ARNm no es pot aconseguir sense un sistema de patents que recompensi i protegeixi la innovació", ha assegurat.

