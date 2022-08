UGT amenaça d'abandonar l’acord que permet obrir els comerços a Barcelona en diumenges i festius

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al Portal de l'Àngel de Barcelona per protestar per l'"incompliment" per part d'algunes empreses dels horaris comercials. UGT, l'Ajuntament de Barcelona i les patronals van signar un acord perquè els comerços puguin obrir diumenges i festius en zones turístiques de la ciutat sota determinades condicions. El sindicat ha amenaçat amb endurir la seva posició i "rebutjar directament que es pugui obrir els diumenges a Barcelona".



Els convocants, la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) d'UGT, ha denunciat a Inspecció de Treball aquest incompliment. "Volem diumenges voluntaris o conflicte". "Condicions dignes o conflicte". "Colau i patronal: acord criminal". Són algunes de les proclames que s'han pogut escoltar. La condició principal que afirmen que s'està vulnerant és la voluntarietat de treballar els dies festius.

El secretari general d'UGT de Catalunya,, ha demanat a l'Ajuntament i a la Generalitat que en facin un seguiment i ha lamentat que "no pot ser que grans cadenes del sector tèxtil estiguin fent encara més".El secretari general d'UGT,, ha afirmat en declaracions als mitjans abans de la protesta que és "dramàtic" que s'obrin els locals comercials "sense cap mena de limitació". "El que no pot ser és que s'arribi a un acord i, i l'incompleixin a més les que més clamaven perquè volien que s'obrissin els festius", ha lamentat. Tanmateix,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor