«Alcarràs», candidata a representar Espanya als Oscars

La pel·lícula catalana "Alcarràs", de Carla Simón, ha estat seleccionada per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya a la propera edició dels Oscars. El film lluitarà amb "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, i "Cinco lobitos", d'Alauda Ruiz de Azúa, per poder ser nominada en la categoria de millor pel·lícula internacional, un guardó al qual opten els representants cada país. Els acadèmics han triat les cintes d'entre 42 llargmetratges estrenats entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 2022.



L'actriu María Pedraza ha anunciat les tres pel·lícules preseleccionades, acompanyada pel president de l'Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, i la notària Eva Fernández Medina. "Ha estat una elecció difícil dins d'un bon any", ha explicat Fernando Méndez-Leite. Destaca el fet que, aquest any, hi ha dues dones a la selecció final.

, s'anunciarà el títol que finalment representarà Espanya en els premis de l'Acadèmia de. L'any passat, la candidatura espanyola va recaure en "", de, que no va aconseguir entrar en les cinc finalistes dels Oscar. La tria va ser polèmica, perquè molts van considerar que ho mereixia el film ", de, que va ser nominada a les categories de Millor actriu i Millor banda sonora.Carla Simón ja va guanyar l'Os d'Or per la pel·lícula Alcarràs, que és el seu segon llargmetratge. La pel·lícula retrata l’últim estiu d’una família dedicada a la recollida del préssec en aquesta. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar. Com és habitual en la directora, la història parteix d'una, la mort del seu avi.La cineasta gravita sobre les, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. El film s'imprimeix de, com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.La tria delsque havien de formar l'elenc es va iniciar el 2019, just abans de la pandèmia. L'equip de la pel·lícula va anar a desenes de festes majors deli elper buscar perfils adequats i els convidaven a participar el càsting, on van acabar participant unes 9.000 persones. El premi és una fita històrica del cinema a l'Estat, ja que és el primer cop que una cinta s'endú el premi més important del festival.

