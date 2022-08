Bogeria per Coldplay: el grup anuncia un quart concert a Barcelona

✨La espectacular demanda hace que Coldplay anuncie un cuarto y último concierto en Barcelona:

28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.



✨Entradas ya a la venta en https://t.co/DBUhUrCqF2 y https://t.co/koTWIDEDA1 pic.twitter.com/0V1twEbEA0 — Live Nation España (@LiveNationES) August 25, 2022

El retorn de Coldplay a Barcelona ha desfermat una autèntica allau de fans. Aquest dilluns el grup britànic anunciava que oferiria dos concerts a la capital catalana set anys després de l'última ocasió. Les entrades pel 24 i 25 de maig de 2023 es van posar a la venda aquest dimecres i el col·lapse va acabar amb la banda anunciant una tercera cita a l', el 27 de maig. Però amb això tampoc ha estat suficient: el tercer concert ha provocat una nova saturació del web i el grup ha anunciat un quart -i en principi definitiu- concert a Barcelona el 28 de maig.Així doncs, finalment Coldplay oferirà quatre concerts a Barcelona. L'anunci de dilluns va aixecar una gran expectació i les ganes de veure en directe el grup britànic han quedat paleses tot just després d'obrir lade les entrades. La web deha col·lapsat en diverses ocasions i aconseguir un bitllet s'ha convertit en una tasca d'allò més complicada.Molts usuaris no han pogut entrar a la pàgina, mentre que els que sí que han pogut, s'han trobat amb una cua de desenes de milers de persones per davant. Diversos usuaris han compartit captures de pantalla a les xarxes socials. Alguns amb millor humor que altres, amb

