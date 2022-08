La sexualització de les #dones comença de ben petites i ens acompanya tota la vida



Que ens haguem de cobrir els pits en alguns espais n'és una mostra. És també #discriminació



En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos#NormalitatFeminista pic.twitter.com/VTjxdHAE8Q — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) August 23, 2022

ha impulsat una campanya a les xarxes en defensa delamb motiu del seu dia mundial aquest dimarts. “Que t’hagis de cobrir els pits no és normal, és discriminació”, diu el vídeo penjat a Twitter, que comença amb una imatge d’un tors masculí i d’un de femení on la dona sí que es tapa el pit amb la mà.constata la campanya, que denuncia que “la sexualització del cos de les dones comença des de ben petites”. En aquest punt, mostra la imatge d’una nena petita amb un bikini de dues parts.Laconclou amb una part de dalt de bikini tirada a terra al costat d’una piscina. “Per això en el dia mundial del topless et recordem els teus drets”, acaba.La campanya no mostra mai un pit nu femení, una opció que segurament li hagués provocat problemes a leson el vídeo hagués pogut ser censurat.

