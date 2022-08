La Fiscalia europea investiga si Sanitat va pagar 10 milions de més per unes bates en pandèmia

La Fiscalia europea ha decidit obrir una investigació per veure si hi va haveren la compra per part del Ministeri dede 500.000 bates d'un sol ús a una empresa tèxtil xinesa al principi de la pandèmia per un preu "notablement superior al de mercat".En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, les fiscals europees delegades Laura Pellón i Olga Muñoz expliquen que aquesta compra es va fer a l'empresaper part de la Direcció de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) del Ministeri de Sanitat elLa reclamació d'aquesta Fiscalia s'ha produït després de l'avís de la Fiscalia Anticorrupció sobre aquesta compra, que es va ferfons FEDER. Aquest era un dels contractes d'emergència de l'Executiu de Pedro Sánchez que el grup parlamentari del PP de Madrid va portar a anticorrupció l'abril del 2022.Ara, les fiscals recorden que l'objecte de la denúncia inicial i de la investigació "són lescomeses en l'adjudicació del contracte per un preu aparentment molt superior al de mercat, generant el pagament d'un presumpte sobrepreu injustificat, la quantia del qual ha estat detalladament identificada pel denunciant".A l'escrit de les fiscals, avançat pel diari ABC, es recorda que les irregularitats denunciades pel PP consistirien, d'una banda, en la falta de comprovació de-les bates- i si tenia prou solvència econòmica i, per altra banda, en l'existència d'un sobrecost en haver pagat cada unitat a un preu de 18,50 dòlarspreu molt superior al pagat en les mateixes dates pel mateix producte i la mateixa entitat contractant a les empreses espanyoles Mediline International Iberia SLi Suministros Hospitalarios SASegons el PP de Madrid, això va suposar pagar un sobrecost. Sanitat va destinar a la compra d'aquestes bates la quantitat de 10,1 milions d'euros, mentre que si hagués donat el contracte a alguna de les empreses espanyoles,(IVA inclòs). Per això, expliquen les fiscals, "es denuncia expressament l´existència d´un sobrecost de més de 10.000.000 euros (més d´un 625%)".A més, la Fiscalia europea posa la lupa en la memòria justificativa de la contractació d'emergència per explicar que al preu de les bates se li va sumar una altra quantitat de 842.364,08 euros en concepte depel que el total pagat a l'empresa xinesa va ser de més d'11 milions d'euros.Les fiscals indiquen, així mateix, que en el moment de l'adjudicació del contracte es va ometre qualsevol circumstància sobre la societat Weihai,"s'hi reflecteix únicament que estaria ubicada a Espanya". Però, ressalten que, "examinat l'expedient digital enviat, queda clar que l'administració coneixia totes les dades identificatives de la societat perquè a la factura s'identificava el seu domicili a Shichang Road 16, Weihai City, Shandong, Xina".Apunten que aquest domicili, quan es va corregir, i afegeixen que en aquesta data "no només ja s'havia formalitzat el contracte, sinó que ja hauria estat pagat el preu íntegrament. Un altre detall del contracte que els crida l'atenció a les fiscals és que va ser subscrit per l'empresa i Sanitat el 30 de març del 2020malgrat que en aquell moment era el que materialitzava i concloïa el procediment de compra .

