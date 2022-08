La ciutat més infravalorada de Catalunya, segons el «The Telegraph»

El mitjà britànicelabora constantment rànquings sobre les millors ciutats i països per visitar i també és força habitual que, en algunes de les seleccions,en sigui protagonista. Ara, ha elaborat una llista de les ciutats més infravalorades de l'Estat i un indret català en forma part.En concret, ésla ciutat catalana més infravalorada segons el diari britànic. La defineix com l'"epicentre" deli assegura que només és espanyola "per la pell de les dents", una expressió anglesa que vindria a voler dir que no és gens espanyola. "El català és la primera llengua i la bandera de ratlles grogues i vermelles -la- desfila pels balcons", relata.Ja en el sentit turístic, The Telegraph destaca la gastronomia gironina, liderada pel. En aquest sentit, valora la "curiosa" botifarra dolça, un producte que defineix com una llonganissa curada feta enganxosa a partir de sucre i espècies. Per altra banda, també destaca el seuTambé recomana veure la ciutat amb calma i fer un passeig pel, passant per petites places amb taules de terrassa i carrerons foscos que s'enfilen cap a la catedral neoclàssica. "És tan pintoresc com qualsevol ciutat de la. Simplement no mencioneu la)", assegura el mitjà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor