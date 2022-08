Els embassaments a les conques internes de Catalunya se situen per sota del 40%

se situen aquest dilluns en el 39,22% de la seva capacitat, quan fa un any estaven al 74,45%, segons l'informe diari de l'ACA . Els que estan en pitjor situació són els embassaments de, amb un 27%, i especialment, amb un 9% de capacitat. L’embassament dees troba en el 36%, i el de Sau, en el 38.Laestà en un nivell similar, amb un 36%, mentre que lase situa en el 31%. En millor situació estan(44%),(61%) i(77%).Pel que fa als grans embassaments gestionats per la, se situen en el 41,64% de la seva capacitat, quan fa un any estaven en el 61,88%.

