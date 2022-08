El truc definitiu per cuinar sardines a casa i que no faci pudor

Són fresques, gustoses, nutritives, barates i un dels plats estrella de cada estiu. A més a més, també són un dels aliments més recomanats pels experts i expertes per prevenir determinades malalties del cor, ja que contenen una gran quantitat d'omega 3. Fins aquí, tot són beneficis,si es fan a casa, fan molta pudor.Avui, us expliquem unque us ajudarà a gaudir de les sardines sense haver de suportar la mala olor.En forma d'espeto, a la brasa, al forn, arrebossades, marinades...per desfer-nos de l'estupor. Amb aquesta recepta, les tindràs fetes en 10 minuts. Només et cal: una paella, paper de plata o de forn, sal, sardines i oli, si ho vols.El primer que farem serà col·locar un tros de. La mida ha de ser prou gran per cobrir-les senceres. Un cop tinguem això fet, hi afegirem, si volem, una mica d'oli i, a continuació, posarem les sardines. Han d'estar, amb el cap, els budells i la cua. Després, hi afegirem la sal gruixuda que considerem oportuna i hi tornarem a tirar una mica d'oli. Novament, aquest pas és opcional, ja que el greix del peix blau ja acostuma a ser suficient.A continuació,(o de forn) de tal manera que quedin com en un sobre i deixarem que es rosteixin a foc elevat durant aproximadament cinc minuts. Passada aquesta estona, donarem la volta al paquet i deixarem que es rosteixin per l'altra banda uns altres cinc minuts. I llestos. Fets tots els passos, ja podrem gaudir del plat sense preocupar-nos -ni notar- l'olor del peix.

