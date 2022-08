Els dos motius pels quals has d'evitar conduir amb el cotxe en reserva

Què passa si s'esprem al màxim el testimoni de la benzina?

Amb el context econòmic actual, és comprensible que hi hagi gent que espremi al màxim el combustible del seu vehicle abans de repostar. De fet, ara per ara,. I tot i que aparegui a la pantalla l'alerta que el cotxe ha entrat en reserva, pot costar apropar-se a posar-ne de nou.Aquesta situació ha empès a alguns individus a optar directament per deixar el cotxe i fer servir més el transport públic o la bicicleta. No obstant això, hi ha persones que han optat per continuar amb el vehicle privat (o bé no han tingut més opció). Per a elles, els expliquemUna via és posar en pràctica un conjunt de, com ara conduir a una velocitat constant, evitant acceleracions brusques o frenades, circular a baixes revolucions o apagar el motor quan s'està aturat. A banda d'aquests consells, també és útil consultar quines són les benzineres més barates que es té a prop. Ara mateix, les pots consultar en aquest mapa elaborat perEl testimoni de la benzina indica que el dipòsit ha entrat, és a dir, que. Aquesta quantitat, en principi, ha de permetre arribar a una benzinera propera i respostar, però si ens resistim a fer-ho, potser no som conscients del que aquesta decisió comporta. El gest pot ser, ja que posa en perill el funcionament d'un element clau:La bomba del combustible és la que succiona la benzina del dipòsit i la porta fins als injectors, on s'introdueix a l'interior dels cilindres i es crema. Quan el nivell de combustible és molt baix es formen bombolles a l'aire i la bomba ha de fer un sobreesforç, el. La substitució d'aquesta peça té un preu elevat, no tant pel seu valor sinó per la mà d'obra que es requereix per canviar-la. En la majoria de cotxes és necessari desmuntar el dipòsit de combustible i, inclús, l'eix del darrere per fer la reparació.PeròQuan queda poc combustible és més probable que els sediments que queden al fons de dipòsit embussin el filtre i els injectors, quelcom que afecta el seu funcionament. Substituir aquestes peces també té un preu alt. Així doncs, és evident que

