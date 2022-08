Aquest estiu, menjar les racions recomanades de fruita al dia costa 200 euros al mes

Així, tres fruites d'origen nacional de diferents tipus valen de mitjana a una família de quatre membres uns 1,80 euros al dia, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Això ési, tot, sense contar les dues fruites més que es necessitarien ingerir en un escenari ideal fent cas de les recomanacions sanitàries.Des de l'OCU, han lamentat que-produït, en gran manera, per la inflació-, tenint en compte que moltes famílies fan equilibris amb el pressupost mensual. Segons l'organització,El mes de juliol, la inflació a Catalunya s'ha situat en el 10,3% i entre els productes que més s'han encarit destaca, en primer lloc, l'oli, que ha pujat un 27,5%, però també, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Tot plegat, quan les autoritats recomanen que la nostra dieta es basi en la fruita, els cereals integrals, els llegums, verdures i fruits secs. I és que són molts elsredueix el risc de patir malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer, preveu el restrenyiment, serveix per a controlar l'obesitat, el seu consum fa que es deixi de banda altres productes amb un perfil nutricional menys saludable, com ara els lactis els ensucrats o la brioixeria, etc.A més a més, les fruites són riques en minerals, aigua, vitamines, fibra i altres substàncies amb beneficis, com ara els antioxidants, i tenen poques calories i greixos. El que sí que tenen, però, és sucre (fructosa), en quantitats molt variables. En qualsevol cas, segons fonts sanitàries,variar les fruites que es consumeixen, optar sempre que es pugui per fruita fresca i, per sostenibilitat, és millor optar per fruita de temporada i de proximitat.Idealment, si optem per fruita de temporada, fem que no s'hagi de cultivar forçadament, el que podria suposar un desgast de recursos, de sol i aigua, entre altres. A més a més,No obstant això,A l'ONU, li ha cridat l'atenció veure que,d'origen nacional-amb el que són una bona elecció des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat-

